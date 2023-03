Kontes Foto Andrei Stenin 2023 Digelar Bersama Media Group Network

KANTOR berita Rusia, Rossiya Segodnya Media Group, kembali menggelar The Andrei Stenin International Press Photo Contest tahun ini. Makin menarik, penyelenggaraan tahun ini diadakan di Indonesia dan bekerja sama dengan Media Group Network (MGN).

Pembukaan kontes berlangsung hari ini di komplek Media Group, Kedoya, Jakarta dan rangkaian acara berlangsung hingga Rabu (15/3). " Ini adalah pertama kalinya (diadakan) di Indonesia dan kami sangat senang. Tujuan utama dari kontes ini adalah untuk mendukung jurnalis muda agar mereka berkembang dan mereka menjadi profesional di bidangnya dan komunitas," kata Wakil Direktur Fotografi dan Kepala Desk Fotografi Rossiya Segodnya Media Group, Ivan Sekretarev dalam sambutannya saat pembukaan acara yang digelar di lobi Grand Metro Tv.

Presiden Direktur Metro Tv Don Bosco Selamun menyambut gembira kerja sama ini. " Dalam ingatan saya, ini adalah pameran fotografi pertama Anda di negara saya. Jadi terima kasih. Kami sangat berterima kasih karena acara ini," ungkapnya.

Tahun lalu, terdapat sekitar lebih dari 3000 peserta dari 54 negara. Dari ribuan peserta tersebut, kontes ini telah melihat dan meninjau sejumlah fotografer muda berbakat dari sejumlah negara. Tahun 2023, diharapkan akan lebih banyak menjaring fotografer muda dari seluruh dunia.

Karya foto peserta The Andrei Stenin International Press Photo Contest yang dimulai sejak 2014 telah dipamerkan di berbagai kota besar, termasuk Moskow, Cape Town, Budapest, Madrid, New Delhi, San-Donato- Milanese, New York, Ankara, hingga Buenos Aires.

Tema utama tahun ini meliputi tantangan kemanusiaan global, identitas nasional, kesetaraan sosial dan lingkungan. Selain dapat melihat foto hasil fotografer dari 14 negara, pengunjung juga mendapat pengetahuan dan wawasan dari tamu-tamu yang mengisi acara seperti Pemimpin Redaksi Metro TV Budianto, Kepala Fotografer Rusia, Ivan Sekretarev dan hadir pula Sputnik News Agency dan Radio, Vasily Puskov.

"Foto membuat kita terhubung dengan tragedi, kegembiraan, dan lainnya. Foto itu membuat kita dekat dengan peristiwa dan salah satu penyampai pesan yang efektif. Karena itu kami berterima kasih banyak untuk kegiatan ini. Ini sesuatu yang langka, saya harap acara ini mendorong tim kami untuk mengubah pemikiran dan semakin menyadari betapa pentingnya foto," tambah Don Bosco. (M-1)