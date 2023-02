Animo Pengunjung JSD Melebihi Ekspektasi Penyelenggara

JAKARTA Sneaker Day (JSD) 2023 akhirnya digelar di Hall 1, Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah sempat harus digelar secara daring akibat adanya covid-19, acara tersebut bisa kembali berlangsung offline selama 4 hari mulai Jumat

JSD tahun ini didukung PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagai sponsor utama. Trias Jaka Arfa, Event Director JSD 2023 mengungkapkan apresiasinya terhadap BCA dan juga antusiasme pengunjung atas terselenggaranya JSD hingga kelima kalinya secara offline.

"Animo pengunjung JSD 2023 sungguh di luar ekspektasi kami. Ini merupakan yang kelima kalinya kami menyelenggarakan JSD secara offline dan ternyata antusiasme serta apresiasi dari para pecinta sneakers Tanah Air terus terjadi peningkatan yang sangat signifikan, khususnya dari kalangan anak muda yang merupakan target pangsa pasar utama kami di industri sneakers,” kata Trias dalam keterangan resminya, Sabtu (25/2).

Ditambahkan Trias, salah satu kunci kesuksesan sebuah event dapat dilihat dari banyaknya pengunjung, kualitas penyelenggaraan dan banyaknya transaksi yang terjadi.

"Secara umum kami melihat penyelenggaraan JSD, semakin tahun semakin baik kualitasnya dan transaksi yang terjadi juga semakin besar. Kami berharap JSD 2023 dapat menjadi standar bagi gelaran JSD di tahun-tahun berikutnya yang tentunya akan lebih luar biasa lagi dan menjadi pilihan utama ajang terbesar berkumpulnya para pecinta sneakers Tanah Air,” ujar Trias.

Digelar bersamaan dengan event BCA Expoversary 2023, JSD kembali menghadirkan program JSD Free Kicks dengan membagikan total 400 pasang sepatu bagi 100 pengunjung pertama setiap harinya yang mendapatkan sambutan sangat positif dari para sneakerhead Tanah Air terlihat sejak hari pertama sebelum pukul 08.00 WIB.

JSD kali ini menghadirkan lebih banyak tenant, seperti Atmos, Asics, Bratpack, CAT Footwear, Converse, Etaks, FILA, KEEN, New Balance, Our Daily Dose, PUMA, SEEK Indonesia, VAST, WILIO, Compass, Cosmonauts, KANKY, Kick Avenue, Never Too Lavish, Parabellum, StayHoops, SEJI, WAKAI.

Selain itu, pada JSD edisi kali ini terdapat lima kolaborasi bersama lima merek berbeda, yaitu KEEN, LOCARPET, Flash Coffee, Ballers Club Studio,dan Beastnolyze, lalu JSD Sneaker Show yang berkolaborasi dengan ESMOD Jakarta. (R-3)