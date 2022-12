The Glory, Serial Terbaru Netflix Korea yang Angkat Isu Perundungan dan Kekerasan

Layanan streaming, Netflix akan merilis Serial Korea berjudul The Glory yang direncanakan tayang mulai 30 Desember untuk bagian pertamanya yang akan disusul agian kedua pada Maret 2023.

Serial yang dibintangi Song Hye-kyo sebagai pemeran utama ini bercerita tentang kehidupan Moon Dong-eun yang menjadi korban perundungan di masa sekolah dan memutuskan untuk membalas dendam kepada setiap orang yang menyakitinya.

Di serial ini untuk pertama kalinya penulis Kim Eun-sook bekerja sama dengan sutradara An Gil-ho, yang telah menghasilkan serial-serial seperti Happiness, Record of Youth, Watcher, Memories of the Alhambra, hingga Stranger. Menurut An Gil-ho menggarap The Glory merupakan momen terbaik dalam kariernya.

"Saya yakin Kim telah mencurahkan seluruh jiwa raganya ke dalam setiap kata (di serial ini)," ujar Gil-ho, saat hadir di konferensi pers The Glory yang disiarkan secara langsung melalui situs YouTube Netflix Korea, Selasa (20/12).

Dalam konferensi pers tersebut, ia ditemani oleh penulis Kim Eun-sook dan para para pemain The Glory, seperti Song Hye-kyo, Lee Do-hyun, Lim Ji-yeon, Yeom Hye-ran, Park Sung-hoon, dan Jung Sung-ill.

"Performa sang sutradara membuat saya bekerja lebih keras, karena dia seperti tidak pernah tidur dan sigap membalas setiap telepon dan pesan. Ada pula beberapa adegan yang sempat membuat saya khawatir tapi ternyata hasilnya sungguh sempurna. Saya tak lagi menyebutnya sebagai sutradara, tapi pesulap," tutur Kim saat membalas pujian Gil-ho.

Selain Song Hye-kyo yang berperan sebagai Moon Dong-eun, serial ini juga dibintangi oleh Lee Do-hyun sebagai Joo Yeo-jung, Lim Ji-yeon sebagai Park Yeon-jin, Yum Hye-ran sebagai Kang Hyun-nam, Park Sung-hoon sebagai Jeon Jae-joon, serta Jung Sung-ill sebagai Ha Do-young. (M-3)