Dancing Colors, Film Pendek Terbaik FFI 2022

Film Dancing Colors karya M. Reza Fahriansyah memenangkan film terbaik FFI 2022. Film tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Yayasan Hivos.

Dancing Colors berhasil mengungguli film Basiyat: Bathe My Corpse with Wine, Culas, Membicarakan Kejujuran, Pasukan Semut, dan The Scent of Rat Carcasses.

“Kemenangan ini di luar bayangan. Film Dancing Colors ini membawa isu tentang seseorang yang tertekan, tidak bisa menjadi dirinya sendiri, dan bagi kami ini sangat penting,” kata sutradara Reza di Plenary Hall JCC Jakarta, Selasa, (22/11).

Film Dancing Color terdekat akan ditayangkan di Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2022 pada akhir November hingga awal Desember ini. (M-2)