Seniman Jepang Takashi Murakami akan Ramaikan IdeaFest 2022

Seniman kontemporer asal Jepang, Takashi Murakami, akan ikut hadir meramaikan gelaran IdeaFest 2022. Acara tersebut akan berlangsung pada 24 hingga 27 November 2022 mendatang di Jakarta Convention Center (JCC).

Mengusung tema Re:ality Re:defined, tahun ini menjadi tahun pertama IdeaFest kembali menyelenggarakan acaranya secara luring setelah pandemi. Takashi Murakami akan hadir sebagi pembicara pada salah satu sesi dialog di acara tersebut.

Dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Minggu, (30/10) dijelaskan, Takashi Murakami adalah seniman kontemporer yang telah menelurkan berbagai karya seni. Seperti lukisan tradisional Jepang, manga, anime, patung, instalasi, dan film dengan ciri khasnya sendiri yang dikenal dengan sebutan Superflat. Murakami juga telah berkolaborasi dengan brand fashion high-end, seperti Marc Jacobs, dan Louis Vuitton.

“Untuk mengenal lebih dalam terkait Murakami dan karyanya, IdeaFest juga mengaplikasikan proyek Clone X - X Murakami yang juga berkolaborasi dengan RTFKT sebagai MetaHuman IdeaFest 2022,” bunyi pernyataan resmi tersebut.

Selain Murakami, puluhan tokoh inspiratif lainnya juga akan hadir sebagai narasumber di IdeaFest 2022. Di antaranya Cinta Laura, Maudy Ayunda, Manoj Punjabi, Hamish Daud, Dipha Barus, Iyas Lawrence, Fellexandro Ruby, dan Afutami.

Tahun ini, IdeaFest menggandeng sejumlah mitra antara lain Makna, Manual Jakarta, Majelis Lucu Indonesia, Pemimpin.id, Double Deer Group, Utopia, dan 11th Space. Bersama para mitra tersebut, IdeaFest 2022 akan menghadirkan beragam program seperti IdeaTalks, Conference, IdeaFest Music, Hall of Makers, Manual Food Market, Lucu Fest, Lead The Idea, Litter by Litter, Utopia Blok:verse, Reality Re:united, dan Nex Space.

Selain berbagai program tersebut, deretan sosok inspiratif tanah air akan hadir di IdeaTalks dan Conference. Di antaranya Ario Pratomo, Fellexandro Ruby, Cinta Laura Kiehl, Dipha Barus, Andhyta F Utami, Henry Manampiring, dan Dharmaji Suradika.

