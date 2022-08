Eureka dan Siberkreasi Gelar Indonesia Makin Cakap Digital di JIS

Teknologi digital telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, berinteraksi, bertransaksi, hingga belanja kebutuhan sehari-hari. Seluruhnya aktivitas tersebut terdigitalisasi dengan bantuan teknologi informasi.

Penelitian We Are Social Hootsuite per Februari 2022 di Indonesia terdapat 204,7 juta pengguna internet dan 191,4 juta pengguna media sosial aktif dari 68,9% populasi masyarakat Indonesia. Perkembangan pengguna internet diketahui bertambah 1,0% per tahunnya atau setara dengan 2,1 juta pengguna.

Tantangan utama masyarakat modern saat ini adalah penggunaan internet dan media digital yang tak hanya memberikan manfaat bagi penggunanya, namun juga membuka peluang terhadap beragam persoalan seperti penyebaran konten negatif melalui media internet, penyebaran hoax, ujaran kebencian, cyberbullying, maupun online radicalism.

Eureka sebuah platform pengembangan bakat dan kemampuan digital bersama dengan Siberkreasi dan Kominfo, menyosialisasikan program kegiatan literasi digital dengan bentuk kegiatan talkshow Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang teknologi digital serta meningkatkan kecakapan digital masyarakat Indonesia untuk menciptakan ruang digital yang aman, berbudaya, beretika dan produktif.

Kegiatan Literasi Digital ini diselenggarakan secara hybrid dengan menghadirkan berbagai narasumber yang ahli dibidangnya. Dalam upaya menjangkau banyak peserta, kegiatan Indonesia Makin Cakap Digital akan diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara pada Sabtu, (27/8).

Elvita Sari selaku Project Manager mengatakan target peserta yang mengikuti event ini adalah 70 ribu peserta. "Acara di JIS ini menargetkan 70 ribu orang hadir langsung ke stadion, event menghadirkan sesuatu yang berbeda karena diadakan di stadion olahraga,” katanya, melalui keterangan resminya, Senin (22/8).

Kegiatan ini juga dilaksanakan secara online melalui zoom meeting dengan target 30 ribu peserta, bagi masyarakat yang ingin mengikuti dapat mendaftarkan diri melalui link berikut https://s.id/regdkibantenJIS .

Rangkaian acara talkshow literasi digital ini digelar dengan dua tema, yang pertama “Berkreasi Menarik dan Inovatid di Era Digital” dimana ketua Siberkreasi Yosi Mokalu akan menjadi pembicara, selanjutnya ada Andi Nadia Aisyah seorang konten kreator, Dims The Meat Guy youtuber dan food blogger dan terakhir ada Onno W. Purbo pakar teknologi yang telah meraih berbagai penghargaan dunia.

Talkshow kedua bertema “Personal Branding di Era Digital” di media sosial yang diisi Merry Riana seorang motivator dan entrepreneur, Bella Panggabean sinematografer yang telah banyak terlibat dalam berbagai film dan iklan serta Influencer Okky Alparessi.

Acara ini juga dimeriahkan dengan konser musik dari special performer band maliq & d'essentials serta girlband JKT48. Selain itu juga akan dimeriahkan dengan hiburan stand up comedy Bonar Manalu serta performance DJ Tama dan rangkaian acara akan ditutup dengan pengundian hadiah doorprize.

Tujuan utama kegiatan ini untuk mendorong masyarakat menggunakan internet dan platform digital secara cerdas, positif, kreatif dan produktif. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif terlebih untuk mengidentifikasi hoaks serta mencegah masyarakat terkena dampak negatif penggunaan internet.

Untuk bisa mengikuti kegiatan ini, masyarakat bisa melakukan pemesanan tiket secara gratis pada aplikasi Jaklingko. Cara mendapatkan tiket gratis tersebut dengan mengunduh aplikasi jaklingko di android dan Ios, setelah itu buka menu BaBe, pilih Jakarta International Stadium, kemudian pilih beli tiket serta zona dan lantai tempat duduk yang diinginkan. (RO/M-4)