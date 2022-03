Aespa Menang Besar di Ajang Korean Music Awards

Korean Music Award (KMA) adalah salah satu ajang penghargaan musik paling bergengsi di Korea, yang dikenal karena memprioritaskan musikalitas dan integritas artistik daripada kesuksesan komersial. Jurinya antara lain adalah kritikus musik dan produser radio.

Pada upacara penghargaan, yang disiarkan langsung di YouTube, raksasa grup idol K-pop, BTS, meraih penghargaan Artist of the Year karena menaklukkan chart single utama Billboard's Hot 100 selama 10 minggu berturut-turut tahun lalu dengan lagu Butter.

“Terima kasih telah memberi kami penghargaan yang begitu berarti. Kami akan berusaha lebih keras untuk mempromosikan musik Korea secara global,” kata BTS dalam pidato kemenangan mereka, pada Selasa, (1/3).

Tahun ini adalah tahun ketiga berturut-turut bagi BTS memenangkan penghargaan Artist of the Year di KMA. Pada 2021, mereka mendapat kehormatan untuk hit 2020 Dynamite, lagu yang menjadikan BTS artis Korea pertama yang berkuasa di puncak tangga lagu Billboard Hot 100.

Girl group pendatang baru, aespa, mengantongi trofi terbanyak kali ini. Mereka memenangkan penghargaan Song of the Year, Rookie of the Year, dan Lagu K-Pop Terbaik berkat kesuksesan Next Level pada 2021. Lagu tersebut merupakan remake dari lagu penyanyi Australia A$ton Wyld (2019) dengan judul yang sama, yang ditampilkan pada soundtrack film aksi 2019, Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw. Lagu hip-hop itu menguasai tangga lagu streaming musik besar seperti Melon tak lama setelah dirilis, mendorong aespa menjadi bintang besar.

"Kami pikir kami menerima penghargaan ini berkat dukungan untuk Next Level. Kami akan berusaha untuk memproduksi musik yang lebih berkualitas dan lebih antusias pada tahun 2022,” kata aespa.

Penghargaan Album of the Year diberikan kepada penyanyi dan penulis folk Lang Lee yang mendapat pujian kritis di There is a Wolf, yang dirilis Agustus tahun lalu. Lee juga memenangkan penghargaan Album Folk Terbaik untuk album yang sama. There is a Wolf berpusat pada tema kemiskinan, topik langka dalam musik mainstream Korea.

“Saya tidak memproduksi album ini karena saya lebih berani dari yang lain. Saya hanya pandai berbicara ... Saya harap semua orang makan dengan baik dan hidup dengan baik,” kata Lang Lee.

Selama upacara penghargaan, banyak penyanyi lain, termasuk AKMU, IU dan Chungha diakui atas prestasi musik mereka. AKMU dan IU masing-masing diberi penghargaan Lagu Pop Terbaik dan Album Pop Terbaik, dengan Chungha meraih penghargaan Album K-Pop Terbaik, nominasi baru di KMA. (M-2)