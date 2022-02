Jane Campion, Sutradara Perempuan yang Masuk Nominasi Oscar tahun ini

Academy of Motion Picture Arts and Science (AMPAS) sebagai induk dari ajang penghargaan Oscar telah mengumumkan nominasi pendek mereka untuk tahun ini, yang diumumkan pada Selasa (8/2) malam waktu Indonesia melalui siaran langsung Twitter mereka,.

Pada acara yang dibawakan oleh aktris Tracee Ellis Ross dan aktor Leslie Jordan ini, antara lain diumukan nominasi sutradara terbaik Oscar 2022. Hanya ada satu perempuan sutradara yang masuk ke daftar nominasi tersebut, yakni Jane Campion (The Power of the Dog).

Berikut daftar nominasi sutradara terbaik 2022