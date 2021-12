Ali & Ratu-Ratu Queens hingga Lagu Denny Caknan Terpopuler di Google Sepanjang 2021

Year in Search 2021 dari Google menggambarkan topik apa saja yang trending di Indonesia sepanjang tahun ini dan mengalami peningkatan dalam periode yang berkelanjutan sepanjang tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Daftar Year in Search 2021 ini tidak disusun berdasarkan tingkat popularitas penelusuran.

Dalam kategori umum, beberapa kata kunci yang paling populer dicari masih bersinggungan dengan covid-19. Mulai dari vaksin, pencegahan covid-19, aplikasi peduli lindungi, hingga masa pemberlakuan pembatasan sosial PPKM yang terus mengalami perpanjangan dari pemerintah.



Di kategori musik, film Ali & Ratu-Ratu Queens yang pada FFI 2021 mendapat piala pemeran pembatu wanita terbaik (Marissa Anita) dan menjadi film favorit pilihan penonton, merupakan salah satu yang paling banyak dicari. Juga ada film Selesai garapan Tompi. Selain dua film Indonesia tersebut, juga ada serial Antares serta Jingga dan Senja.



Beberapa serial Korea seperti Squid Game, Vincenzo, Hometown Cha Cha Cha, hingga Nevertheless juga masuk dalam daftar populer pencarian orang-orang Indonesia. Sisanya, daftar diisi film Godzila vs Kong dan Raya and The Last Dragon.



Pada kategori musik, lagu milik Denny Caknan yang berduet dengan Guyon Waton, Widodari menjadi salah satu yang paling banyak dicari. Lagu C.H.R.I.S.Y.E dari Diskoria yang berduet dengan Eva Celia dan trio produser Laleilmanino juga masuk dalam daftar tersebut.



Selain keduanya, lagu dari musisi Indonesia yang masuk dalam daftar populer pencarian adalah Aku Bukan Jodohnya (Tri Suaka), Runtuh (Feby Putri feat Fiersa Besari), Bawa Aku ke Penghulu (Lesti), dan Hari Bahagia (Atta & Aurel).



Sisanya daftar diisi Butter (BTS), Happier (Olivia Rodrigo), Here’s Your Perfect (Jamie Miller), dan At My Worst (Pink Sweat$).



Daftar tersebut tidak disusun berdasar pemeringkatan, dan diperoleh berdasar penelusuran hingga 30 November. (M-4)