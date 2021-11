LYF Official Ikut Meriahkan Jogja Fashion Week 2021

LOVE Yourself First (LYF) Official turut memeriahkan Jogja Fashion Week 2021 di Paviliun Jogja National Museum (JNM) Block Yogyakarta, 25-27 November 2021.

Dalam even Jogja Fashion Week (JFW) 2021, LYF Official menampilkan 24 busana dengan beragam motif dan jenis mulai dari pakaian (dress), gaun, kemeja, dan masih banyak lagi.

Menurut Pimpinan LYF Official Arya Septiadi Bayu Agung, Kamis (25/11), dengan keikutsertaannya dalam JFW diharapkan berdampak pada pemulihan ekonominya di masa pandemi.

Baca juga: Kobayanita Ingin Kembangkan Ekonomi Kebaya

"Ya, harapannya saya ada dampak pemulihan ekonomi pada sektor industri kreatif dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) khususnya yang bergerak di bidang fesyen," imbuh Arya.

Sasaran JFW adalah untuk mendorong industri kreatif, khususnya fesyen, agar bisa bangkit berkarya dan menciptakan produk berkualitas dan berdaya saing.

LYF Official dirintis Arya dan Luthfi Mala'il Khusna, istrinya, sejak tiga tahun lalu. Produk yang dikembangkan spesial pasangan berpakaian (dress couple) berbahan kualitas premium.

Selain pakaian dewasa, juga ada koleksi pakaian anak dan jilbab berbagai jenis dan model. Di masa pandemi covid-19, saat ini, masker eksklusif pun diproduksi dan dipromosikan.

"Sejauh ini, strategi bisnis LYF Official, yakni selain tampil dalam even pameran juga memanfaatkan platform digital, seperti instagram, website, dan berbagai pasar," kata Arya. (OL-1)