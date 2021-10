Demonstran Ganggu Peragaan Busana Louis Vuitton

AKTIVIS lingkungan naik ke atas catwalk dalam peragaan busana Louis Vuitton di perhelatan Paris Fashion Week, Selasa (5/10), untuk mengecam pengaruh industri fesyen pada lingkungan hidup.

"Overconsumption = extinction," begitu bunyi spanduk yang dibawa salah satu demonstran yang menggangu peragaan busana Louis Vuitton itu.

Demonstran itu naik ke catwalk yang didirikan di galeri seni Lovre saat model memperagakan model terbaru busana Louis Vuitton. Dia kemudian diamankan petugas keamanan.

Baca juga: Belanja Bisa Timbulkan Perasaan Bahagia

Kelompok Extinction Rebellion, Friends of the Earth, dan Youth for Climate, dalam sebuah keterangan resmi mengatakan sebanyak 30 orang terlibat mempersiapkan aksi demonstrasi itu dan dua orang dari mereka ditahan polisi.

Para demonstran menuntut pemerintah Prancis memberlakukan pemangkasan di industri tekstil setelah sebanyak 42 potong pakaian terjual per satu pendudukan Prancis pada 2019. (AFP/OL-1)