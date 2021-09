Succession Musim Ketiga Tayang Perdana di BFI London Film Festival

Dalam pengumuman di situs resmi BFI London Film Festival (LFF), Succession bakal menjadi program series special screening. Tahun ini, festival yang kini memasuki penyelenggaraan ke-65 nya bakal dilangsungkan secara hibrida, luring dan daring. Festival akan berlangsung selama 2 hari, dari 6-17 Oktober. Serial HBO yang diciptakan Jesse Armstrong itu pun diumumkan bakal rilis pada bulan depan.

“Saya sangat senang menyambut penonton kembali ke BFI London Film Festival – untuk semua orang di Inggris,baik di bioskop dan maupun lewat layar online lewat BFI Player,” kata Ben Roberts, CEO BFI dalam siaran persnya, Selasa, (7/9).

“Tim festival kami yang luar biasa telah menyusun edisi yang berani, penting, dan membuka diskusi. Saya kagum dengan semua pembuat film di seluruh dunia yang telah menemukan cara dan sarana – praktis, kreatif, emosional – untuk menyampaikan cerita mereka di masa yang penuh tantangan dan bergejolak ini, dan saya ingin penonton membenamkan diri dalam cahaya manis dari layar bioskop dan merayakan keberadaan mereka.”

LFF juga menghadirkan 19 film layar lebar dari seluruh dunia, termasuk 21 di antaranya adalah pertama kali tayang (world premiere). Festival dibuka dengan film Netflix The Harder They Fall (Jeymes Samuel), dan ditutup dengan film adaptasi naskah panggung klasik karya Shakespeare, The Tragedy of Macbeth (Joel Coen).

Beberapa film yang juga bakal berpartisipasi di LFF di antaranya The French Dispatch (Wes Anderson), Last Night in Soho (Edgar Wright), The Lost Daughter (Maggie Gyllenhaal), Spencer (Pablo Larrain), Memoria (Apichatpong Weerasethakul), dan Titane (Julia Ducournau). (M-4)