Watermelon Sugar Beri Harry Styles Piala Kedua Best Single

Harry Styles membawa pulang piala Brit Awards untuk kategori Best British Single lewat lagu Watermelon Sugar. Sembilan tahun lalu, ia memenangkan kategori serupa bersama One Direction untuk single What Makes You Beautiful.

Ia menyingkirkan 220 Kid & Gracey (Don't Need Love), Aitch & AJ Tracey ft Tae Keith (Rain), Dua Lipa (Physical), Headie One ft AJ Tracey & Stormzy (Ain't It Different), Joel Corry ft MNEK (Head & Heart), Nathan Dawe ft KSI (Lighter), Regard with Raye (Secrets), Simba ft DTG (Rover), dan Young T & Bugsey ft Headie One (Don't Rush).

“Aku terus dibuat bingung oleh momen-momen seperti ini dan itu membuatku merasa lebih bersyukur bisa melakukan pekerjaan ini setiap hari. Sangat senang dan bangga merayakan british music malam ini,” katanya saat pidato di atas panggung di O2 Arena yang dihadiri sekitar empat ribu penonton di venue, Rabu, (12/5) dinihari waktu Indonesia.

“Aku ingin berterima kasih kepada penggemarku karena selalu menjadi orang-orang yang baik hati padaku. Dan tentunya semua orang dalam hidupku yang selalu mendukung. Serta ingin berterima kasih untuk kalian semua yang hadir di sini,” katanya.

Watermelon Sugar merupakan salah satu trek di album kedua Styles, Fine Line. Lewat album itu, ia mendapat tiga nominasi Grammy, termasuk best pop vocal album dan best music video untuk lagu Adore You.

Tahun lalu, ia mendapat dua nominasi di Brit tapi gagal menang untuk kategori British male solo artist dan British album of the year (Fine Line). Pada 2018, penyanyi asal Inggris ini menang di Brit berkat single Sign of the Times untuk kategori British video of the year. (M-2)