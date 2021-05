Inilah Tujuh Tempat Makan Halal Favorit di Singapura

KULINER halal menjadi perhatian Singapura, karena negara itu terkenal sebagai melting pot atau tempat tinggal masyarakat heterogen. Bagi warga Indonesia yang akan mengunjungi Singapura, tidak perlu khawatir mencari menu-menu halal yang telah disertifikasi oleh Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS).

Memang di Singapura ada produk makanan Melayu, peranakan India, Timur Tengah, Asia Timur dan Eropa. Namun bagi Foodies Indonesia tidak harus berhenti di makanan Melayu yang halal. Di Singapura juga ada banyak menu makanan dari luar Melayu yang halal. Dalam keterangan tertulis Singapore Tourism Board (STB) Indonesia, ada banyak menu halal yang bisa disantap dengan harga terjangkau dan lokasi yang dekat dengan MRT. Apa saja menu halal yang direkomendasikan oleh STB Indonesia?



1. Fika Swedish Cafe and Bistro

Fika Swedish Cafe and Bistro menyediakan makanan tradisional khas Swedia. Uniknya, semua makanan dan minuman di kafe ini halal. Fika adalah kata yang mengungkapkan kebiasaan orang Swedia, berarti minum kopi bersama orang terdekat atau waktunya istirahat.

Anda bisa bersantai sambil minum kopi dan makanan camilan manis ala Swedia seperti Swedish Pancake, Kladdkaka (kue cokelat), dan Apple Crumble Pie. Di sini juga tersedia aneka pasta dan makanan Swedia terkenal seperti Swedish Meatballs (bola daging ala Swedia) dan Swedish Lamb Stew (semur ala Swedia). Harga makanan di sini mulai dari 5 dollar Singapura atau setara Rp55.000.

Alamat: 257 Beach Road, Singapore 199539 Cara menuju Fika Swedish Cafe and Bistro berhenti di Stasiun MRT Bugis, dan jalan kaki sekitar 550 meter (7 menit)



2, The Dim Sum Place

Rasanya tidak lengkap jika ke Singapura belum mencicipi makanan khas Tionghoa. Anda bisa berkunjung ke The Dim Sum Place, restoran chinese food ala Kanton halal. Restoran ini menyediakan lebih dari 100 jenis makanan Kanton, dengan spesialisasi dim sum halal, lengkap dengan mie, seafood, daging panggang dan makanan penutup. Sebut saja Molten Salted Egg Custrad Bun (pao isi custrad telur asin), Deep Fried Carrot Cake (gorengan lobak gurih), Peking Duck Wrap (bebek peking panggang), dan Congee with Mixed Sefood (bubur dengan berbagai seafood).

Porsi makanan di restoran ini terbilang besar, sehingga cocok untuk makan bersama keluarga. Harga makanan di sini mulai dari 2 dollar Singapura atau setara Rp20.000.

Alamat:

- 791 North Bridge Road, Singapore 198759

- Changi City Point Outlet, 5 Changi Business Park Central 1, Changi City Point, #B1-30/31 Singapore 486038. Cara menuju The Dim Sum Place berhenti di Stasiun MRT Bugis, jalan kaki 650 meter (8 menit)



3. Beng Who Cooks

Makanan satu ini cocok bagi Anda pencinta gaya hidup sehat. Beng Who Cooks merupakan restoran spesialisasi protein bowl halal dengan harga terjangkau. Pelopor restoran ini adalah koki Jason Chua, olahragawan Muhammad Ridhwan dan pelatih gym Fairuz Mohamed. Beng Who Cooks kini menjadi favorit banyak warga lokal Singapura. Menu makanan di sini adalah menu DIY (Do-it Yourself), pengunjung bisa memilih gabungan protein, sayuran, dan saus yang diinginkan. Harga makanan di sini mulai dari 6 dollar Singapura atau setara Rp65.000 per porsi.

Alamat: 39 Neil Road Singapore 088823. Cara menuju Beng Who Cooks berhenti di Stasiun MRT Chinatown, jalan kaki 550 meter (6 menit)



4. Picanhas’

Restoran Brazil dengan makanan halal terbilang unik dan sulit ditemui di tempat lain, tetapi ada di Singapura. Picanhas’ dibuka oleh warga Singapura Muslim Shaleh Jati yang ingin membuat makanan halal enak dengan harga terjangkau. Makanan andalannya adalah The Queen of Steak yang menggunakan daging sirloin atas, dipanggang dengan bara agar tekstur daging lembut dan harum.

Ada juga Picanhas’ Don nasi bunga telang (butterfly pea infused rice) dengan daging sirloin atas, bawang yang dimasak sampai caramel (caramelised onion), acar kol (cabbage pickled), dan telur rebus setengah matang (onsen egg). Jangan lewatkan juga menu minuman mocktail 100 persen halal tanpa alkohol.

Alamat: 90 Club St, Singapore 069458. Cara menuju Picanhas’ berhenti di Stasiun MRT Chinatown, jalan kaki 400 meter (5 menit).

5. Royzet Vous

Pilihan restoran ala barat yang menggunakan 100 persen bahan makanan halal adalah Royz et Vous Ada banyak pilihan makanan di sini, mulai dari pasta, steak, sup, burger, dan dessert ada di sini. Berberapa menu andalannya adalah Roasted Boneless & Ayam Percik, Smoked Duck, dan NZ Hanger Steak. Jangan lupakan kopi dan cokelat yang menjadi andalan Royz et Vous karena berasar dari biji kakao asal Afrika Barat.

Harga makanan di sini mulai dari 7 dolar Singapura atau setara Rp76.000 dan minuman mulai 4 dolar Singapura atau setara Rp43.000.

Alamat: 137 Telok Ayer Street #01-01 Singapore 068602 dan cabang di Sultan Gate. Cara menuju Royz et Vous, berhenti di Stasiun MRT Raffles Place dan jalan kaki 500 meter (6 menit).



6. The Ramen Stall

Bagi penikmat makanan Jepang halal di Singapura, cobalah berkunjung ke The Ramen Stall. Restoran ini terkenal di kalangan penduduk lokal, tak hanya menjual ramen ada pula sushi, sashimi, bento, BBQ ala Jepang, dan Healthy Rice Bowl. Makanan andalan di sini adalah ramen yang kaldunya dimasak lebih dari 30 jam. Rasa kuahnya kaya dan milky. Tidak ada tambahan MSG di ramen ini, sehingga cocok disantap bersama anak-anak. Harga makanan di The Ramen Stall mulai dari 2 dolar Singapura atau setara Rp20.000.

Alamat: 787 North Bridge Road, Singapore 198755. Cara menuju The Ramen Stall berhenti di Stasiun MRT Bugis dan jalan kaki 600 meter (8 menit).

7. Wanderlost Lounge By The Halal Mixologist

Lounge yang berlokasi di atap gedung distrik bisnis (CBD) Singapura ini menawarkan pemandangan yang indah dan memberikan suasana nyaman saat menikmati minuman. Uniknya Wanderlost Lounge - By The Halal Mixologist menjual 100 persen mocktail atau coktail non alkohol. Pemilik Wanderlost Lounge-By The Halal Mixologist adalah seorang muslim. Selain mocktail ada berbagai makanan yang dimasak dengan cara dibakar seperti steak dan burger.Tempat ini juga ramah akan pengunjung anak. Di sini ada berbagai camilan manis dengan tampilan menarik.

Harga makanan di sini mulai 4 dolar Singapura atau setara Rp42.000. Sementara mocktail mulai 13 dolar Singapura atau setara Rp140.000.

Alamat: Realty Centre, 15 Enggor Street #12-01 12th floor, Singapore 079716. Cara menuju Wanderlost Lounge - By The Halal Mixologist berhenti di Stasiun MRT Tanjong Pagar, jalan kaki 400 meter (5 menit) (OL-3)