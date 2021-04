Angelina Jolie Curhat Karier Penyutradaraan Terhambat

Aktris Angelina Jolie mengaku aspirasi kariernya sebagai sutradara terhalang akibat perpisahannya dengan Brad Pitt.

"Saya suka menyutradarai, tetapi saya mengalami perubahan dalam situasi keluarga yang tidak memungkinkan saya untuk menyutradarai selama beberapa tahun," ungkap Jolie, baru-baru ini kepada Entertainment Weekly, seperti dilansir dari foxnews.com, Kamis (22/4).

Jolie dan Pitt berpisah pada 2019. Aktris "Maleficent" yang berusia 45 tahun tersebut berkata bahwa dirinya tidak mempunyai cukup waktu untuk berkomitmen pada mimpinya menjadi sutradara. Oleh karena itu, ibu enam anak ini terus mengambil pekerjaan akting jangka pendek.

"Saya hanya perlu melakukan pekerjaan yang lebih singkat agar lebih sering berada di rumah, jadi saya kembali melakukan beberapa pekerjaan akting, tambahnya.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bagaimana ia mengasuh anak-anaknya selama pandemi. "Saya merasa saya kurang dalam semua keterampilan untuk menjadi ibu rumah tangga tradisional."

Jolie memulai debut penyutradaraannya lewat film dokumenter A Place in Time yang dirilis pada 2007. Adapun film fitur perdananya ialah In The Land of Bood and Honey pada 2011, berkisah tentang romansa dengan latar belakang perang Bosnia. Hingga kini, total 5 film telah disutradarai aktivis kemanusiaan itu. (M-2)