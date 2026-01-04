Nakhoda Baru Ayana Midplaza Jakarta, Hadirkan Visi bagi Hotel Urban Sanctuary

Morris Tiedemann, General Manager Ayana Midplaza(Dok. Ayana Midplaza)

AYANA Midplaza Jakarta secara resmi mengumumkan penunjukan Morris Tiedemann sebagai General Manager yang baru. Dengan membawa hampir tiga dekade pengalaman kepemimpinan di industri perhotelan internasional yang mencakup Eropa, Timur Tengah, dan Tiongkok, Tiedemann mengemban peran ini dengan visi yang jelas untuk semakin memperkuat posisi hotel sebagai salah satu destinasi urban paling terkemuka di Jakarta.

Berlokasi strategis di jantung Ibu Kota, Ayana Midplaza Jakarta telah lama dikenal sebagai sebuah oase di tengah kota, tempat di mana bisnis, budaya, kebugaran, dan pengalaman bersantap berkelas berpadu secara harmonis. Di bawah kepemimpinan Tiedemann, hotel ini memasuki babak baru yang berfokus pada pertumbuhan yang terarah, pengalaman tamu yang autentik, serta standar layanan unggul yang mengutamakan pengalaman tamu.

Sebagai seorang profesional perhotelan berpengalaman yang dikenal dalam memimpin berbagai transformasi kompleks, Tiedemann bergabung dengan Ayana Midplaza Jakarta setelah memegang sejumlah posisi kepemimpinan senior di Eropa, Timur Tengah, dan Tiongkok, termasuk pengalaman luas bersama jaringan perhotelan internasional seperti IHG, Wyndham, dan Rosewood. Sepanjang kariernya, ia telah memimpin berbagai pembukaan hotel baru, proses turnaround, serta reposisi hotel di pasar yang beragam, dengan pencapaian kinerja finansial yang berkelanjutan sekaligus menjaga tingkat kepuasan tamu dan keterlibatan karyawan yang kuat.

Visi yang Berakar pada Manusia, Tempat, dan Tujuan

Di Ayana Midplaza Jakarta, visi Tiedemann berfokus pada penguatan identitas hotel sebagai sebuah urban resort yang dinamis yang secara seimbang memenuhi kebutuhan pelancong bisnis, tamu rekreasi, serta komunitas lokal.

"Ayana Midplaza Jakarta adalah sebuah permata langka, hotel yang menawarkan ketenangan, budaya, dan rasa keterikatan yang kuat dengan tempatnya, tepat di tengah kota yang dinamis," ujar Morris Tiedemann.

"Fokus saya adalah membangun di atas fondasi yang kuat ini dengan memberdayakan tim kami, menyempurnakan pengalaman tamu, serta memastikan setiap titik interaksi mencerminkan kehangatan, dan kemewahan yang bermakna. Ketika tim merasa terinspirasi dan tamu merasakan koneksi yang tulus, kinerja yang baik akan mengikuti secara alami," imbuhnya.

Didorong oleh semangat dalam bercerita dan berinovasi, Tiedemann berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman yang merayakan budaya lokal sekaligus tetap selaras dengan DNA brand Ayana Hospitality yang elegan. Pendekatan kepemimpinannya menggabungkan disiplin operasional dengan kreativitas, memastikan hotel terus melampaui ekspektasi sekaligus mempertahankan filosofi layanan yang hangat dan humanis.

Memperkuat properti unggulan urban

Penunjukan ini menjadi langkah strategis bagi Ayana Hospitality dalam terus memperkuat jajaran kepemimpinan di berbagai properti utamanya.

"Mr. Tiedemann membawa kombinasi luar biasa antara keahlian komersial, pemahaman budaya, serta kepemimpinan yang inspiratif. Kemampuannya yang telah terbukti dalam mentransformasi hotel sekaligus membina tim berkinerja tinggi sangat selaras dengan visi jangka panjang Ayana. Kami yakin bahwa di bawah kepemimpinannya, Ayana Midplaza Jakarta akan terus berkembang sebagai flagship urban resort sekaligus menjadi tolak ukur keunggulan layanan di kota ini," ujar Christian Hochtl, Vice President of Operations Ayana Hospitality.

Tiedemann juga dikenal luas atas komitmennya terhadap pengembangan talenta, keberlanjutan, serta keterlibatan dengan komunitas, nilai-nilai yang sejalan dengan filosofi Ayana Hospitality.

Seiring dengan terus berkembangnya Ayana Midplaza Jakarta, penunjukan Tiedemann menandai fokus baru pada pengalaman yang semakin berkelas, koneksi yang bermakna, serta kesuksesan yang berkelanjutan, memastikan hotel ini tetap menjadi destinasi tepercaya bagi Jakarta dan sekitarnya. (Put/E-1)