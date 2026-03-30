Hotel Ciputra Jakarta Rayakan Earth Hour 2026 dengan Semangat “Passion for Planet”

DALAM rangka mendukung aksi global Earth Hour, Hotel Ciputra Jakarta mengajak tamu dan masyarakat untuk turut ambil bagian dalam gerakan peduli lingkungan dengan tema “Passion for Planet”.

Aktivitas diawali pada tanggal 27 Maret 2026 dengan mengadakan program Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam inisiatif ini, hotel mendistribusikan lampu hemat energi kepada pedagang kaki lima, warga setempat, pengemudi ojek, serta toko-toko sekitar hotel. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan energi yang lebih efisien.

Sebagai bagian dari perayaan Earth Hour, pada tanggal 28 Maret 2026 Hotel Ciputra Jakarta juga menghadirkan instalasi dekorasi khusus bertuliskan “60+ HCJ” yang ditempatkan di tengah lobi hotel. Dekorasi ini menjadi simbol dukungan terhadap aksi global Earth Hour, sekaligus mengingatkan pentingnya kontribusi bersama dalam menjaga bumi.

Baca juga : Pertamina Patra Niaga Peringati Earth Hour, Lakukan Aksi Nyata Hemat Energi

Tidak hanya itu, para tamu hotel juga diajak untuk berpartisipasi secara langsung dengan memadamkan lampu di kamar masing-masing selama satu jam, sebagai bentuk upaya penghematan energi. Hotel Ciputra Jakarta juga turut menyediakan “Green Pledge Board”, para tamu dapat menuliskan komitmen pribadi mereka terhadap gaya hidup ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, hingga mendukung praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

“Melalui perayaan Earth Hour tahun ini, kami ingin menumbuhkan kesadaran bahwa setiap langkah kecil memiliki arti besar bagi masa depan bumi. Tema ‘Passion for Planet’ mencerminkan semangat kami untuk terus berkontribusi secara berkelanjutan, tidak hanya melalui operasional hotel, tetapi juga dengan melibatkan tamu dan masyarakat sekitar. Kami percaya bahwa perubahan dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan bersama,” ujar Michael Perdikaris.

Hotel Ciputra Jakarta merupakan salah satu hotel yang terdekat dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan telah menerima penghargaan untuk kategori Hotel Bintang 4 di acara Jakarta Tourism Award 2022 dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dalam ajang penganugerahan Adikarya Wisata 2022, Jakarta Tourism Award (JTA). Selain itu, hotel ini juga telah memiliki sertifikasi EarthCheck dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

The Gallery Restaurant menyajikan berbagai hidangan prasmanan dan menu a La Carte International mulai dari makan pagi, siang dan malam serta pilihan pastry dan kue yang tersedia sepanjang hari. Hotel Ciputra Jakarta juga memiliki akses langsung ke Mal Ciputra, yaitu salah satu pusat bisnis dan perbelanjaan terbesar di Jakarta dengan berbagai toko eksklusif, tempat bersantap, bank dan ATM serta bioskop. Hotel Ciputra Jakarta adalah milik Grup Ciputra dan dikelola oleh Swiss-Belhotel International. (RO/E-4)