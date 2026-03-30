Atria Hotel Gading Serpong Hadirkan Pengalaman Pernikahan Tradisional yang Megah dan Berkelas

ATRIA Hotel Gading Serpong kembali menegaskan komitmen sebagai destinasi pilihan untuk momen pernikahan istimewa melalui penyelenggaraan konsep wedding tradisional yang elegan dan berkesan.

Mengusung keindahan budaya yang kaya akan nilai dan filosofi, Atria Hotel Gading Serpong menghadirkan pengalaman pernikahan tradisional yang dikemas secara modern tanpa menghilangkan keaslian dan kemegahannya. Hal ini didukung oleh fasilitas unggulan yang dimiliki, termasuk Grand Ballroom Atria yang mampu menampung lebih dari 500 tamu undangan.

Grand Ballroom Atria dirancang tanpa pilar dengan ceiling yang tinggi, memberikan keleluasaan bagi pasangan untuk menghadirkan dekorasi pernikahan tradisional yang megah, detail, dan artistik. Tataruang yang luas ini memungkinkan berbagai konsep dekorasi, mulai dari adat Jawa, Sunda, hingga Minang, tampil lebih maksimal dan memukau.

Baca juga : Atria Hotel Gading Serpong Raih Traveller Review Award 2026, Bukti Komitmen Pelayanan Berkualitas

Selain itu, akses langsung menuju lobi Grand Ballroom memberikan kesan eksklusif dan privat bagi.para tamu undangan, menciptakan pengalaman yang lebih nyaman dan terjaga. Didukung pula dengan area parkir yang luas, para tamu tidak perlu khawatir terkait kenyamanan selama menghadiri acara.

Sebagai bagian dari komitmen dalam memberikan inspirasi dan kemudahan bagi calon pengantin, Atria Hotel Gading Serpong akan menggelar Wedding Open House dengan tema Traditional Wedding pada bulan April mendatang. Melalui acara ini, para calon pengantin berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan wedding specialist Atria serta bertemu dengan berbagai vendor pilihan yang siap membantu merencanakan hari istimewa secara lebih matang dan terarah.

Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati berbagai penawaran menarik yang tersedia secara eksklusif selama acara berlangsung, serta mencicipi beragam hidangan andalan dari Atria Hotel Gading Serpong.

“Pernikahan tradisional memiliki nilai yang sangat mendalam dan sarat makna. Kami ingin menghadirkan sebuah pengalaman yang tidak hanya megah secara visual, tetapi juga mampu merepresentasikan keindahan budaya Indonesia dengan sentuhan pelayanan yang profesional. Melalui Wedding Open House ini, kami berharap dapat membantu setiap pasangan mewujudkan pernikahan impian mereka dengan lebih mudah dan berkesan," ujar General Manager Atria Hotel & Residences Gading Serpong Wahyono.

Dengan fasilitas yang lengkap, layanan yang profesional, serta komitmen dalam menghadirkan pengalaman terbaik, Atria Hotel Gading Serpong siap menjadi pilihan utama bagi pasangan yang ingin merayakan pernikahan tradisional yang elegan dan tak terlupakan. (RO/E-4)