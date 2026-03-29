Alila Solo Berpartisipasi dalam Earth Hour 2026

Alila Solo turut serta dalam gerakan global Earth Hour dengan mematikan lampu dan listrik selama 60 menit pada Sabtu (28/3) malam.

ALILA Solo turut serta dalam gerakan global Earth Hour dengan mematikan lampu dan listrik selama 60 menit pada Sabtu (28/3) malam. Aksi ini sebagai simbol komitmen terhadap penghematan energi dan keberlanjutan lingkungan.

Di area lobi hotel, visual bohlam lampu dengan ikon “60+” ditampilkan sebagai penegasan bahwa Alila Solo, senantiasa menerapkan praktik hemat energi dan keberlanjutan dalam aktivitas sehari- hari.

Baca juga : 6 Cara Hemat Bensin saat Mudik Lebaran 2026 Menurut Pakar ITB

Pemadaman tidak hanya dilakukan di kamar tamu dan lobi, tetapi juga mencakup gerbang masuk, halaman hotel, serta area publik seperti restoran. Para tamu pun diajak berpartisipasi dengan mematikan lampu di kamar masing-masing sebagai wujud kepedulian terhadap bumi.

Suasana malam semakin hangat dengan alunan musik violin dan saksofon yang berpadu dengan alat musik tradisional kendang, menghadirkan harmoni antara modernitas dan budaya lokal.

Alunan musik tersebut menemani para tamu menikmati sajian canapés yang tersedia. Acara dibuka oleh Director of Operations Alila Solo, Bapak Sepvanzo Saragih, kemudian dilanjutkan dengan prosesi penyalaan lilin oleh tamu undangan dan tamu hotel yang bergabung dalam peringatan ini.

Partisipasi Earth Hour di Alila Solo juga dimeriahkan dengan pameran kreatif dari setiap departemen hotel, berupa karya lampu yang seluruh bahannya berasal dari material daur ulang. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Alila Solo dalam program keberlanjutan, yang mencakup pengurangan plastik sekali pakai, efisiensi energi, serta pengelolaan limbah terpadu.

Melalui Earth Hour, Alila Solo, sebagai pemegang sertifikat Gold Earth Check, menegaskan tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menginspirasi perubahan positif melalui aksi bersama. Momentum ini menjadi pengingat bahwa 60 menit dalam gelap dapat memberikan dampak besar bagi bumi, dan setiap langkah kecil menuju keberlanjutan akan membawa perubahan berarti bagi generasi mendatang.