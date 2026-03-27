5 Rekomendasi Villa di Bali, Cocok untuk Liburan Keluarga

BALI kerap menjadi destinasi wisata favorit banyak kalangan, ada beragam tempat hiburan dan wisata yang bisa dikunjungi di pulau dewata. Mulai dari wisata alam atau sekadar santai di sebuah vila yang asri dan nyaman.
Bagi pelancong yang mengidamkan liburan santai di Bali dan mencari ruang untuk bernapas, berkumpul, dan berbagi momen yang bermakna. Berikut rekomendasi Villa yang bisa menjadi pilihan.
1. Arita Villa
Ketika anda sedang berlibur di kawasan Canggu, Arita Villa Canggu yang merupakan koleksi dari Villa Nakula bisa jadi pilihan. Tempat ini memiliki enam kamar tidur yang tenang dan terinspirasi dari keindahan craftsmanship Jepang.
Hadir dengan Langit-langit tinggi, interior minimalis, dan taman hijau mengelilingi kolam renang pribadi, membuat Arita Villa menciptakan suasana relaksasi sekaligus koneksi.
2. Uma Santai Canggu
Masih didaerah yang sama, anda bisa menjajal Uma Santai Canggu, villa ini memadukan desain tropis modern dengan sentuhan Jepang, mampu mengakomodasi hingga empat belas tamu.
Area living terbuka, gym, dan ruang media menjadikannya ideal untuk keluarga lintas generasi. Lokasinya pun strategis hanya beberapa menit dari Pantai Pererenan dan deretan kafe Canggu.
3. The Tulou Bali
Lebih ke selatan, pengalaman tinggal di tepi tebing yang dramatis dapat ditemukan di The Tulou Bali, Jimbaran. Dirancang untuk grup besar, villa sepuluh kamar ini menawarkan pemandangan luas ke Teluk Jimbaran, lengkap dengan rooftop pool, gazebo teduh, dan area makan luas untuk momen kebersamaan yang berkesan.
4. Villa Amita
Di Seminyak, Villa Amita bisa jadi pilihan. Menghadirkan pengalaman menginap yang menyatukan grup melalui empat paviliun yang dirancang indah dan dikelilingi hamparan sawah.
Elemen arsitektur tradisional berpadu dengan kenyamanan modern, menghadirkan ruang privat sekaligus area komunal bagi hingga delapan belas tamu.
5. Le Sunset
Sementara itu, di perbukitan hijau Ubud, Le Sunset menawarkan ketenangan dengan delapan kamar tidur, infinity pool menghadap hutan, yoga shala, dan paviliun makan terbuka. Pilihan ideal bagi keluarga dan grup yang mencari keseimbangan, wellness, dan koneksi lebih dalam dengan budaya Bali.
6. Promo Spesial
Untuk membuat liburan bersama semakin menarik, kelima villa ini menawarkan promo Summer Sale dengan potongan hingga 20% untuk pemesanan langsung, berlaku untuk periode menginap 1 April hingga 31 Desember 2026.
Tamu yang memesan langsung melalui Nakula juga akan mendapatkan berbagai keuntungan tambahan, termasuk sarapan harian gratis, layanan antar-jemput bandara tanpa biaya, serta jaminan harga terbaik. (H-2)
Nakula, lanjut dia, menerapkan model manajemen properti berbasis kinerja yang menyelaraskan keberhasilan perusahaan dengan profitabilitas bersih pemilik properti.
