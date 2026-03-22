10 Tempat Wisata di Bandung yang Buka saat Libur Lebaran 2026

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Libur Lebaran 2026 menjadi momen yang paling dinantikan untuk berkumpul bersama keluarga. Bandung, dengan segala pesona alam dan udaranya yang sejuk, tetap menjadi destinasi utama wisatawan. Namun, tingginya volume kendaraan sering kali menjadi tantangan tersendiri. Agar liburan Anda tetap berkesan dan terencana, mengetahui daftar tempat wisata yang tetap beroperasi adalah hal wajib.
Berikut adalah ulasan mendalam mengenai 10 destinasi populer di Bandung yang tetap melayani pengunjung selama masa libur Idulfitri 1447 H.
Terletak di kawasan Lembang, tempat ini menyuguhkan miniatur kebudayaan dari berbagai negara. Pengunjung dapat menyewa kostum tradisional seperti Hanbok atau Kimono untuk berfoto di paviliun yang autentik.
Destinasi bertema peternakan Eropa ini sangat ramah anak. Dengan tiket masuk yang dapat ditukarkan dengan susu murni segar, Farmhouse tetap menjadi pilihan ekonomis namun berkualitas.
Menikmati kuliner di atas perahu menjadi daya tarik utama di sini. Selain makanan, wahana Rainbow Slide yang berwarna-warni menjadi magnet bagi pencari adrenalin.
Pada hari pertama Lebaran (Sabtu, 21 Maret 2026), sebagian besar tempat wisata baru akan dibuka untuk umum mulai pukul 11.00 WIB setelah pelaksanaan salat Idulfitri.
Bagi pencinta alam, Orchid Forest menawarkan suasana hutan pinus yang tenang dengan jembatan gantung kayu (Wood Bridge) yang indah, terutama saat lampu-lampu mulai menyala di sore hari.
Kebun binatang ini menggabungkan konsep taman bermain dan edukasi satwa. Fasilitasnya sangat modern dengan area yang luas, cocok untuk menghabiskan waktu seharian bersama anak-anak.
Setelah revitalisasi, Dusun Bambu kini tampil lebih segar dengan beragam wahana baru. Area ini menekankan pada kelestarian bambu dan budaya Sunda yang kental.
Bergeser ke arah selatan, Kawah Putih menawarkan pemandangan magis dan udara pegunungan yang sangat dingin. Jangan lupa membawa masker karena bau belerang yang cukup menyengat.
Dikenal sebagai bumi perkemahan, Ranca Upas juga melayani kunjungan harian bagi wisatawan yang ingin berinteraksi dengan rusa atau mandi air panas di tengah hutan.
Jika keluarga Anda menyukai permainan air, Wahoo Waterworld di Padalarang adalah pilihan terbaik di tahun 2026. Wahana seluncurannya sangat bervariasi dan bertaraf internasional.
Menawarkan hiburan murah meriah di tengah kota Bandung. Pertunjukan air mancur menari di malam hari menjadi penutup liburan yang sempurna tanpa harus terjebak macet ke arah Lembang.
Itulah daftar lengkap 10 tempat wisata di Bandung yang buka saat libur Lebaran 2026. Pastikan Anda memeriksa kembali akun media sosial resmi masing-masing destinasi untuk pembaruan kuota tiket harian. Selamat berlibur! (Z-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved