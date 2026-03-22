10 Tempat Wisata di Bandung yang Buka saat Libur Lebaran 2026

Operator mengoperasikan kereta sungai yang dinaiki sejumlah wisatawan di objek wisata The Great Asia Africa, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.(ANTARA FOTO/Abdan Syakura)

Libur Lebaran 2026 menjadi momen yang paling dinantikan untuk berkumpul bersama keluarga. Bandung, dengan segala pesona alam dan udaranya yang sejuk, tetap menjadi destinasi utama wisatawan. Namun, tingginya volume kendaraan sering kali menjadi tantangan tersendiri. Agar liburan Anda tetap berkesan dan terencana, mengetahui daftar tempat wisata yang tetap beroperasi adalah hal wajib.

Daftar Wisata Bandung Buka Lebaran 2026

Berikut adalah ulasan mendalam mengenai 10 destinasi populer di Bandung yang tetap melayani pengunjung selama masa libur Idulfitri 1447 H.

1. The Great Asia Africa

Terletak di kawasan Lembang, tempat ini menyuguhkan miniatur kebudayaan dari berbagai negara. Pengunjung dapat menyewa kostum tradisional seperti Hanbok atau Kimono untuk berfoto di paviliun yang autentik.

Jl. Raya Lembang - Bandung No.71 Harga Tiket: Rp50.000 (Mata Uang Rupiah)

Rp50.000 (Mata Uang Rupiah) Jam Buka: 09.00 – 18.00 WIB

2. Farmhouse Susu Lembang

Destinasi bertema peternakan Eropa ini sangat ramah anak. Dengan tiket masuk yang dapat ditukarkan dengan susu murni segar, Farmhouse tetap menjadi pilihan ekonomis namun berkualitas.

Rp35.000 Keunggulan: Spot foto Rumah Hobbit dan gembok cinta.

3. Floating Market Lembang

Menikmati kuliner di atas perahu menjadi daya tarik utama di sini. Selain makanan, wahana Rainbow Slide yang berwarna-warni menjadi magnet bagi pencari adrenalin.

Rp35.000 - Rp50.000 Tips: Siapkan saldo kartu digital untuk transaksi kuliner di dalam area.

Pada hari pertama Lebaran (Sabtu, 21 Maret 2026), sebagian besar tempat wisata baru akan dibuka untuk umum mulai pukul 11.00 WIB setelah pelaksanaan salat Idulfitri.

4. Orchid Forest Cikole

Bagi pencinta alam, Orchid Forest menawarkan suasana hutan pinus yang tenang dengan jembatan gantung kayu (Wood Bridge) yang indah, terutama saat lampu-lampu mulai menyala di sore hari.

Rp40.000 Catatan: Belum termasuk asuransi Perhutani (sekitar Rp10.000).

5. Lembang Park & Zoo

Kebun binatang ini menggabungkan konsep taman bermain dan edukasi satwa. Fasilitasnya sangat modern dengan area yang luas, cocok untuk menghabiskan waktu seharian bersama anak-anak.

Rp75.000 Jam Buka: 09.00 – 17.00 WIB

6. Dusun Bambu

Setelah revitalisasi, Dusun Bambu kini tampil lebih segar dengan beragam wahana baru. Area ini menekankan pada kelestarian bambu dan budaya Sunda yang kental.

Rp40.000 Fasilitas: Shuttle listrik gratis dari area parkir ke pusat wisata.

7. Kawah Putih Ciwidey

Bergeser ke arah selatan, Kawah Putih menawarkan pemandangan magis dan udara pegunungan yang sangat dingin. Jangan lupa membawa masker karena bau belerang yang cukup menyengat.

Rp30.000 (Reguler) Transportasi: Wajib naik Ontang-anting seharga Rp29.000 jika parkir di bawah.

8. Ranca Upas

Dikenal sebagai bumi perkemahan, Ranca Upas juga melayani kunjungan harian bagi wisatawan yang ingin berinteraksi dengan rusa atau mandi air panas di tengah hutan.

Rp25.000 Jam Buka: 24 Jam

9. Wahoo Waterworld

Jika keluarga Anda menyukai permainan air, Wahoo Waterworld di Padalarang adalah pilihan terbaik di tahun 2026. Wahana seluncurannya sangat bervariasi dan bertaraf internasional.

Rp145.000 Lokasi: Kota Baru Parahyangan, Padalarang.

10. Kiara Artha Park

Menawarkan hiburan murah meriah di tengah kota Bandung. Pertunjukan air mancur menari di malam hari menjadi penutup liburan yang sempurna tanpa harus terjebak macet ke arah Lembang.

Rp10.000 - Rp15.000 Jam Buka: 09.00 – 21.00 WIB

Itulah daftar lengkap 10 tempat wisata di Bandung yang buka saat libur Lebaran 2026. Pastikan Anda memeriksa kembali akun media sosial resmi masing-masing destinasi untuk pembaruan kuota tiket harian. Selamat berlibur! (Z-4)