5 Spot Wisata Bandung Anti-Mainstream untuk Libur Lebaran

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Memasuki masa libur Lebaran 2026, Kota Bandung kembali menjadi magnet utama bagi wisatawan nusantara. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Bandung, diprediksi akan ada lonjakan pergerakan hingga 700.000 orang yang memadati kawasan wisata utama seperti Lembang dan Ciwidey. Namun, bagi Anda yang mendambakan ketenangan, Bandung masih menyimpan sisi tersembunyi yang jauh dari hiruk-pikuk.
Kunci utama liburan nyaman di Bandung saat Lebaran adalah menghindari "Zona Merah" kemacetan seperti Jalur Ledeng, Setiabudi, dan pintu keluar Tol Pasteur. Sebagai alternatif, Anda bisa mengeksplorasi kawasan Bandung Barat dan Bandung Timur yang menawarkan pesona alam serupa namun dengan volume pengunjung yang jauh lebih rendah.
Terletak di kawasan Cipatat, Bandung Barat, Sanghyang Heuleut adalah danau alami yang dikelilingi tebing batu purba. Airnya yang jernih kehijauan sangat cocok untuk berenang atau sekadar melepas penat. Karena aksesnya membutuhkan jalan kaki (trekking) sekitar 15-20 menit, tempat ini relatif sepi dari rombongan wisatawan massal.
Jika Ciwidey sudah terlalu padat, cobalah berkendara sedikit lebih jauh ke arah Kertasari untuk menemukan Situ Cisanti. Sebagai titik nol Sungai Citarum, tempat ini menawarkan pemandangan danau yang tenang dengan latar hutan pinus yang asri. Sangat cocok untuk piknik keluarga dengan biaya yang sangat terjangkau dalam Mata Uang Rupiah.
|Destinasi
|Lokasi
|Estimasi HTM (Rupiah)
|Sanghyang Heuleut
|Cipatat, Bandung Barat
|Rp20.000 - Rp25.000
|Stone Garden
|Padalarang
|Rp15.000 - Rp20.000
|Situ Cisanti
|Kertasari, Kab. Bandung
|Rp15.000
|Curug Tilu Leuwi Opat
|Parongpong
|Rp20.000
Liburan berkualitas tidak selalu harus ke tempat yang sedang viral. Dengan memilih destinasi hidden gem, Anda tidak hanya menyelamatkan waktu dan tenaga, tetapi juga membantu pemerataan ekonomi pariwisata di wilayah Bandung Raya.
