Pembuatan kulit ketupat di Gang Blok Ketupat, Caringin, Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026).(Antara)

Rahasia Warga Bandung Tetap Nyaman saat Lebaran di Tengah Gelombang Pemudik

Menyambut Lebaran 2026, Kota Bandung diprediksi akan mengalami lonjakan wisatawan hingga 400.000 orang. Bagi warga lokal atau Wargi Bandung, situasi ini memerlukan strategi cerdas agar tetap bisa menikmati momen Idulfitri dengan nyaman tanpa terjebak kemacetan parah.

1. Strategi Stok Pangan dan Bazar Murah

Kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran adalah hal yang lumrah. Namun, warga Bandung bisa menyiasatinya dengan memanfaatkan program pemerintah daerah.

Bazar Murah Utama (Bazmut): Pemkot Bandung menggelar bazar tahap kedua pada 2-6 Maret 2026 di 30 kecamatan. Gunakan kesempatan ini untuk membeli beras SPHP, minyak goreng, dan daging dengan harga distributor menggunakan Mata Uang Rupiah.

Belanja Cerdas: Hindari berbelanja ke pasar tradisional pada malam takbiran. Lakukan food preparation untuk bumbu dapur sejak H-7.

Informasi Penting: Pastikan Anda memiliki cadangan uang tunai secukupnya karena antrean ATM di kawasan wisata seperti Dago dan Setiabudi biasanya akan sangat panjang.

2. Navigasi Jalur dan Titik Kemacetan

Dishub Kota Bandung telah menyiagakan petugas di 36 titik strategis. Sebagai warga lokal, sangat disarankan untuk menghindari jalur utama wisata pada jam operasional wisatawan (pukul 10.00 - 20.00 WIB).

Zona Merah (Hindari) Titik Lokasi Spesifik Gerbang Masuk Pasteur, SS Cileunyi, Bundaran Cibiru Kawasan Wisata Ledeng, Setiabudi, Dago Atas, Punclut Pusat Belanja Asia Afrika, Braga, Kepatihan, Cihampelas

3. Destinasi Alternatif Khusus Warga Lokal

Agar liburan keluarga tidak habis di jalan, pilihlah destinasi yang jarang dilirik wisatawan luar kota namun tetap menawarkan kesejukan khas Bandung:

Bandung Timur: Curug Cilengkrang di kaki Gunung Manglayang atau Wisata Tangga Seribu Cibiru.

Bandung Selatan: Situ Cisanti di Kertasari yang jauh lebih tenang dibanding area Rancabali atau Ciwidey.

Taman Kota: Manfaatkan taman-taman tematik di lingkungan perumahan yang biasanya justru lebih sepi saat libur lebaran.

FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bagaimana cara memantau kondisi jalan secara real-time?

Warga dapat mengakses situs atau akun media sosial Area Traffic Control System (ATCS) Kota Bandung untuk melihat pantauan CCTV di berbagai persimpangan jalan utama.

Kapan waktu terbaik untuk bepergian di dalam kota?

Waktu paling ideal adalah sebelum pukul 09.00 WIB atau setelah pukul 21.00 WIB, saat arus wisatawan sudah mulai berkurang di jalanan protokol.

Kesimpulan

Menghadapi Lebaran 2026 di Bandung membutuhkan kombinasi antara kesiapan logistik dan kecerdasan navigasi. Dengan menghindari titik macet utama dan memanfaatkan fasilitas publik seperti bazar murah, warga lokal tetap bisa merayakan hari kemenangan dengan penuh kedamaian di tengah keriuhan kota.