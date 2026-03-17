Rahasia Warga Bandung Tetap Nyaman saat Lebaran di Tengah Gelombang Pemudik

Menyambut Lebaran 2026, Kota Bandung diprediksi akan mengalami lonjakan wisatawan hingga 400.000 orang. Bagi warga lokal atau Wargi Bandung, situasi ini memerlukan strategi cerdas agar tetap bisa menikmati momen Idulfitri dengan nyaman tanpa terjebak kemacetan parah.
Kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran adalah hal yang lumrah. Namun, warga Bandung bisa menyiasatinya dengan memanfaatkan program pemerintah daerah.
Dishub Kota Bandung telah menyiagakan petugas di 36 titik strategis. Sebagai warga lokal, sangat disarankan untuk menghindari jalur utama wisata pada jam operasional wisatawan (pukul 10.00 - 20.00 WIB).
|Zona Merah (Hindari)
|Titik Lokasi Spesifik
|Gerbang Masuk
|Pasteur, SS Cileunyi, Bundaran Cibiru
|Kawasan Wisata
|Ledeng, Setiabudi, Dago Atas, Punclut
|Pusat Belanja
|Asia Afrika, Braga, Kepatihan, Cihampelas
Agar liburan keluarga tidak habis di jalan, pilihlah destinasi yang jarang dilirik wisatawan luar kota namun tetap menawarkan kesejukan khas Bandung:
Bagaimana cara memantau kondisi jalan secara real-time?
Warga dapat mengakses situs atau akun media sosial Area Traffic Control System (ATCS) Kota Bandung untuk melihat pantauan CCTV di berbagai persimpangan jalan utama.
Kapan waktu terbaik untuk bepergian di dalam kota?
Waktu paling ideal adalah sebelum pukul 09.00 WIB atau setelah pukul 21.00 WIB, saat arus wisatawan sudah mulai berkurang di jalanan protokol.
Menghadapi Lebaran 2026 di Bandung membutuhkan kombinasi antara kesiapan logistik dan kecerdasan navigasi. Dengan menghindari titik macet utama dan memanfaatkan fasilitas publik seperti bazar murah, warga lokal tetap bisa merayakan hari kemenangan dengan penuh kedamaian di tengah keriuhan kota.
