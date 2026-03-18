MEMILIKI seorang Les Clefs d’Or Concierge merupakan sebuah kehormatan bagi setiap hotel, karena menandakan komitmen untuk memberikan pelayanan yang melampaui ekspektasi.

Les Clefs d’Or mulai dirancang pada 1929 di saat 11 concierge bertemu di Grand Hotel Paris usai menyadari mereka dapat bekerja lebih efektif apabila mereka saling bekerja sama. Namun, pada saat itu mereka belum membentuk asosiasi secara resmi. Barulah pada 1952 ketika sembilan delegasi bertemu di Cannes dalam L’Union Europeene des Porties des Grands Hotel Les Clefs d’Or, asosiasi internasional concierge terbentuk.

Para anggota asosiasi internasional bergengsi ini membentuk jaringan kuat beranggotakan lebih dari 4.000 concierge di 80 negara, yang berdedikasi untuk mewujudkan hal-hal luar biasa bagi para tamu.

Bagi yang belum familiar, concierge adalah staf hotel yang bertugas membantu tamu dalam berbagai kebutuhan, mulai dari pemesanan tur, reservasi restoran, hingga memberikan rekomendasi tempat menarik di sekitar hotel. Namun, seorang anggota Les Clefs d’Or melangkah lebih jauh dari itu. Mereka dikenal karena kemampuannya memenuhi permintaan yang bahkan paling sulit sekalipun.

Di Indonesia sendiri Les Clefs d’Or ada sejak tahun 2018 sebagai bagian dari Les Clefs d’Or International. Melalui jaringan global, seorang anggota Les Clefs d’Or Indonesia mampu menghadirkan pengalaman tak terbatas baik membantu kebutuhan tamu dari Jakarta hingga mengoordinasikan permintaan khusus ke luar negeri, berkat koneksinya dengan rekan-rekan concierge di seluruh dunia.

Jaringan global ini bekerja sama untuk menghadirkan pengalaman tanpa batas untuk para tamu. Lencana berbentuk dua kunci emas yang dikenakan di kerah mereka tersebutlah yang menjadi simbol prestise bagi mereka, Lencana tersebut merupakan lambang dari dedikasi dan kemampuan seorang concierge untuk membuat pengalaman terbaik bagi para tamu.

Atas dasar inilah, kami dengan bangga mengumumkan bahwa salah satu staf kami yaitu Rinaldo Martha yang merupakan seorang Concierge Supervisor di ARYADUTA Menteng, merupakan salah satu anggota dari Les Clefs d’Or Indonesia.

Pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi ARYADUTA Menteng, tetapi juga memperkuat kualitas layanan personal yang menjadi ciri khas hotel kami. Kehadiran Rinaldo Martha sebagai Concierge supervisor di ARYADUTA Menteng merupakan cerminan dedikasi ARYADUTA Menteng untuk terus memberikan pelayanan terbaik, profesional, dan berkelas dunia menghadirkan pengalaman tamu yang istimewa dengan sentuhan istimewa dari Les Clefs d’Or. (RO/E-4)