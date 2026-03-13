Cari Tempat Halal Bihalal di Jakarta Selatan? Park 5 Simatupang Hadirkan Paket Spesial

Halal Bihalal Package di Park 5 Simatupang Jakarta Selatan dengan promo buffet mulai IDR 200.000 nett.(Dok. Istimewa)

Untuk menyambut momen kebersamaan bersama keluarga, komunitas, maupun rekan kerja setelah Hari Raya Idul Fitri, Park 5 Simatupang menghadirkan Halal Bihalal Package yang dirancang sebagai tempat berkumpul yang nyaman. Paket ini ditujukan bagi keluarga, rekan kerja, hingga komunitas yang ingin merayakan tradisi halal bihalal dalam suasana hangat dan santai.

Tradisi halal bihalal selalu menjadi momen yang dinantikan untuk saling memaafkan sekaligus mempererat silaturahmi. Melalui paket ini, Park 5 Simatupang menghadirkan suasana berkumpul yang nyaman sehingga para tamu dapat menikmati momen kebersamaan dengan lebih berkesan.

Para tamu dapat menikmati buffet halal bihalal dengan berbagai pilihan hidangan yang cocok disantap bersama. Suasana restoran yang nyaman dipadukan dengan pelayanan yang ramah membuat acara halal bihalal terasa lebih santai dan menyenangkan, tanpa perlu repot mempersiapkan makanan sendiri.

Melalui Halal Bihalal Package ini, Park 5 Simatupang menawarkan harga spesial sebesar Rp200.000 nett per orang dari harga normal Rp250.000 nett per orang. Paket tersebut berlaku dengan minimum reservasi sebanyak 20 orang.

Penawaran ini menjadi alternatif tempat halal bihalal yang nyaman dan terjangkau di kawasan Jakarta Selatan. Para tamu dapat menikmati berbagai keuntungan mulai dari harga yang lebih hemat hingga pilihan menu buffet yang beragam.

Didukung suasana restoran yang hangat, acara halal bihalal dapat berlangsung lebih santai dan penuh kebersamaan. Paket ini juga fleksibel untuk berbagai kebutuhan acara, seperti halal bihalal kantor, gathering komunitas, maupun pertemuan keluarga besar yang ingin berkumpul dalam suasana lebih privat.

Lokasi Park 5 Simatupang yang berada di kawasan strategis TB Simatupang memudahkan tamu menjangkaunya dari berbagai area di Jakarta. Hotel ini beralamat di Jalan Intan RSPP Utara No. C-5, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Akses menuju hotel juga cukup mudah karena berada dekat dengan berbagai titik penting, seperti MRT Jakarta melalui stasiun Stasiun MRT Fatmawati. Selain itu, hotel ini juga berdekatan dengan Cilandak Town Square dan Ragunan Zoo.

Dengan lokasi yang strategis, Halal Bihalal Package di Park 5 Simatupang menjadi pilihan ideal bagi masyarakat Jakarta Selatan dan sekitarnya untuk berkumpul bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja dalam suasana yang nyaman dan berkesan.

“Melalui Halal Bihalal Package, kami ingin menghadirkan pengalaman tempat silaturahmi setelah Lebaran yang lebih mudah dan menyenangkan, sehingga para tamu dapat fokus menikmati momen kebersamaan tanpa perlu repot mempersiapkan acara,” ujar Rudi Kuswanto dari Park 5 Simatupang.

Sebagai hotel bintang tiga yang berlokasi di kawasan Cilandak, Park 5 Simatupang juga berada dekat dengan berbagai pusat perbelanjaan seperti One Belpark Mall serta kawasan Fatmawati City Center.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Halal Bihalal Package dan reservasi, masyarakat dapat menghubungi nomor +62 21 22702555 atau melalui akun Instagram resmi @park5simatupang.