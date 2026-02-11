Park 5 Simatupang Hadirkan Package Horse New Year Staycation Sambut Tahun Baru Imlek 2026

Ilustrasi(Dok Park 5 Simatupang)

MENYAMBUT Tahun Baru Imlek 2026 yang identik dengan shio Kuda, Park 5 Simatupang menghadirkan package spesial bertajuk Horse New Year Staycation. Package ini dirancang untuk memberikan pengalaman menginap yang nyaman dan bernuansa

perayaan, dengan harga yang terjangkau bagi para tamu yang ingin menikmati libur singkat di kota Jakarta.

Park 5 Simatupang menawarkan paket menginap mulai dari Rp690.000 nett per kamar per malam. Paket tersebut sudah termasuk akomodasi di Standard Room, sarapan untuk dua orang, serta diskon 10% di Rantang Restaurant dan Outpost.

Penawaran ini berlaku untuk periode pemesanan mulai 1 hingga 17 Februari 2026, dengan periode menginap pada 16 hingga 17 Februari 2026. Berlokasi di Jl. Intan RSPP Utara No. C-5, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Hotel Park 5 Simatupang memiliki akses yang mudah dari berbagai titik strategis, seperti MRT Fatmawati, akses jalan tol, Cilandak Town Square, serta Ragunan Zoo. Dengan lokasi yang strategis, package Horse New Year Staycation dari Park 5 Simatupang menjadi pilihan ideal bagi masyarakat Jakarta Selatan dan sekitarnya yang ingin menikmati momen libur Imlek dengan nyaman dan praktis.

Para tamu dapat merasakan pengalaman menginap yang lengkap dengan akses ke berbagai fasilitas hotel, mulai dari kolam renang, pusat kebugaran, restoran, hingga coffee shop, sehingga cocok untuk bersantai bersama keluarga, pasangan,

“Melalui Horse New Year Staycation, kami ingin menghadirkan pilihan staycation yang nyaman, bernilai, dan tetap relevan dengan semangat perayaan Tahun Baru Imlek. Package ini kami rancang agar tamu dapat menikmati waktu berkualitas bersama keluarga atau pasangan tanpa harus bepergian jauh,” ujar Director Sales Hotel Park 5 Simatupang Rudi Kuswanto.

Hotel Park 5 Simatupang, hotel bintang 3 yang berlokasi di Jl. Intan RSPP Utara No. C-5, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, Hotel ini berada dekat dengan berbagai pusat perbelanjaan seperti One BelPark Mall dan Cilandak Town Square, serta hanya selangkah dari Fatmawati City Center dan MRT Fatmawati.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di +62 2122702555 atau instagram @park5simatupang.