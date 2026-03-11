7 Tips Traveling Stylish dan Anti Ribet untuk Pria

Tips traveling stylish untuk pria.(Freepik)

MELAKUKAN perjalanan wisata atau traveling sering kali membuat pria terjebak di antara dua pilihan, ingin tampil keren untuk dokumentasi, namun malas membawa banyak barang bawaan. Menjawab tantangan ini, konten kreator Kevin Benedico membagikan rahasia agar para pria tetap bisa tampil stylish tanpa harus mengorbankan kenyamanan.

Dalam acara Heritage on the Move di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu (11/3), Kevin menekankan bahwa kunci utama bagi pria adalah kesederhanaan dan fungsionalitas. Berikut adalah rangkuman tips praktisnya:

1. Pilih Warna Netral dan Timeless

Langkah pertama untuk tampil gaya adalah memilih pakaian dengan warna-warna netral seperti putih, hitam, dan krem. Warna-warna ini bersifat timeless dan sangat mudah untuk dipadupadankan (mix and match) dalam berbagai situasi, baik formal maupun santai.

Baca juga : Bukan Sekadar Liburan, Urban Traveling Bentuk Pola Mobilitas Baru Generasi Muda

2. Kuasai Teknik Layering

Pria cenderung tidak ingin ribet dengan banyak bawaan. Kevin menyarankan teknik layering atau berpakaian berlapis sebagai solusi. Dengan satu kaos atau polo shirt yang sama, Anda bisa menciptakan tampilan berbeda setiap harinya hanya dengan menambahkan jaket, syal, atau scarf.

3. Maksimalkan Aksesoris Multifungsi

Membawa kain atau scarf tambahan adalah pilihan cerdas. Selain menambah nilai estetika pada penampilan, kain ini bersifat multifungsi: bisa menjadi penutup kepala saat panas, penghangat leher saat dingin, hingga pelindung wajah dari debu.

4. Investasi pada Sepatu Nyaman

Jangan hanya melihat model, pastikan sepatu yang Anda bawa sangat nyaman untuk berjalan kaki dalam durasi lama. Pilih sepatu yang fleksibel untuk digunakan di berbagai acara, sehingga Anda tidak perlu membawa banyak pasang alas kaki.

Baca juga : Travelling Menjadi Bagian tak Terpisahkan dari Gaya Hidup

Info Penting: Teknik menggulung pakaian terbukti menghemat ruang koper hingga 30% dibandingkan melipat biasa.

5. Teknik Menggulung Baju di Koper

Agar koper tidak cepat penuh dan pakaian tidak mudah kusut, gunakan teknik menggulung baju alih-alih melipatnya. Cara ini terbukti memberikan ruang ekstra di dalam koper untuk barang penting lainnya.

6. Gunakan Perlengkapan Travel Size

Untuk urusan sanitasi, bawalah perlengkapan mandi berukuran travel size. Jangan lupa siapkan tote bag cadangan, obat-obatan pribadi, dan camilan untuk menjaga stamina selama di perjalanan.

7. Sisakan Ruang untuk Oleh-oleh

Kesalahan umum pelancong adalah mengisi koper hingga benar-benar penuh saat berangkat. Kevin menyarankan untuk selalu menyisakan sedikit ruang kosong sejak awal sebagai tempat bagi oleh-oleh atau buah tangan saat pulang nanti.

Dengan perencanaan yang matang dan pemilihan outfit yang fungsional, traveling tidak hanya menjadi momen melepas penat, tetapi juga kesempatan untuk tetap tampil percaya diri di setiap destinasi. (Ant/Z-10)