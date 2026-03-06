Hotel Borobudur Jakarta Gelar Perayaan Cap Go Meh 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
RANGKAIAN program Lunar New Year & Ramadan 2026 Hotel Borobudur Jakarta bertajuk “Discover Timeless Harmony” menghadirkan perayaan Cap Go Meh 2026 sebagai puncak selebrasi budaya yang merefleksikan harmoni, toleransi, dan keberagaman Indonesia. Perayaan Cap Go Meh pada 3 Maret 2026 ini terlaksana melalui kolaborasi bersama Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Perhimpunan Tionghoa Kalimantan Barat Indonesia (PTKI), dan Persatuan Spiritual Bekasi.
Dirancang sebagai pengalaman budaya dan kuliner yang imersif dengan balutan suasana elegan, acara Cap Go Meh Dinner & Entertainment berlangsung di Flores Ballroom mulai pukul 18.00 hingga selesai. Malam istimewa ini akan dimeriahkan oleh penampilan spesial penyanyi Icha Yang yang akan membawakan lagu-lagu khas Mandarin. Sebelumnya, pengunjung akan disambut oleh Fu Lu Shou dan Caishen sebagai simbol rejeki dan alunan musik merdu dari Tradisional Musik khas Tiongkok.
Selain itu, acara akan dimeriahkan oleh hiburan spektakuler lain seperti atraksi Barongsai, Liong, Tari Topeng Tradisional Tiongkok “Bian Lian”, dan doorprize menarik.
Dengan harga Rp1.388.000 net per orang, para tamu akan menikmati perpaduan sajian tradisional istimewa dengan prosesi Yu-Shang melalui tradisi ritual “Lo Hei” dengan mengaduk dan mengangkat tinggi salad yang telah disediakan sebagai lambang kemakmuran, keberuntungan dan kelimpahan. Dilanjutkan dengan sajian hidangan mewah yang terdiri dari 9 set menu seperti Salmon Yu Shang Salad, Steamed Sultan Fish with Sichuan Pickled Mustard Greens hingga Double- Boiled Dried Fig with Red Lotus Soup.
Perayaan Cap Go Meh dengan kemeriahan budaya dalam satu malam perayaan yang eksklusif dan penuh makna, kembali menegaskan komitmen Hotel Borobudur Jakarta sebagai destinasi yang merayakan keberagaman budaya Indonesia melalui pengalaman yang otentik, inklusif, dan berkelanjutan.
Perayaan Cap Go Meh juga dimeriahkan dengan Pawai Cap Go Meh Parade & Festival mulai pukul 15.30 hingga 20.00. Pawai dimulai dari Lobi Utama Hotel dan berakhir di area Borobudur Backyard sebagai pusat Cap Go Meh Festival. Selain Barongsai, Liong, Fu Lu Shou dan Chaisen, pawai Cap Go Meh akan dimeriahkan oleh atraksi Tatung yang merepresentasikan tradisi khas Kalimantan Barat, khususnya Kota Singkawang yang dikenal luas sebagai salah satu perayaan Cap Go Meh terbesar dan paling autentik di Indonesia. Tatung sebagai simbol penolak bala diiringi Barongsai dan Liong yang melambangkan keberuntungan serta kemakmuran, menjadi wujud nyata pelestarian budaya Tionghoa dalam bingkai keberagaman Nusantara.
Atraksi ini didukung oleh Perhimpunan Tionghoa Kalimantan Barat Indonesia dan Persatuan Spiritual Bekasi. Selain itu, pawai akan diikuti oleh ratusan karyawan hotel yang akan ikut dengan menggunakan pakaian khas Tionghoa. Rangkaian ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman budaya yang dinamis sekaligus menghidupkan seluruh area hotel dalam semangat perayaan.
Di area Borobudur Backyard, Cap Go Meh Festival menghadirkan suasana perayaan yang ramah keluarga. Para tamu, khususnya anak-anak, dapat menikmati berbagai kids activities yang edukatif, interaksi langsung dengan Tatung, Barongsai, Liong, dan Fu Lu Shou. Selain itu, akan hadir penampilan Tai Chi oleh Asosiasi Dong Yue Taiji Quan Indonesia diikuti oleh penampilan live acoustic band yang menambah semarak suasana festival.
Melalui rangkaian Pawai dan Cap Go Meh Festival, Hotel Borobudur Jakarta menghadirkan pengalaman budaya yang tidak hanya atraktif secara visual, tetapi juga edukatif dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi (021) 380-5555 atau 0811-1310-0229, atau kunjungi situs resmi kami di www.hotelborobudur.com. (H-3)
Pemerintah Kota Singkawang menggelar pawai lampion sebagai rangkaian perayaan Cap Go Meh 2026.
Cap Go Meh 2026 jatuh pada 3 Maret. Simak sejarah lengkap, asal-usul dari Dinasti Han, hingga keunikan tradisi akulturasinya di Indonesia di sini.
Pemprov DKI gelar Perayaan Imlek Jakarta 2026 sepanjang Februari–Maret di Bundaran HI, Monas, TMII hingga Kota Tua untuk dorong pariwisata.
Toa Pe Kong diarak hingga ke pelabuhan, sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi masyarakat Tionghoa yang telah mengakar kuat di Kota Tegal.
Once Mekel, menyinggung soal peran presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Komgzili.
Acara diawali dengan atraksi barongsai di lobby area yang menyambut para tamu dengan semangat dan simbol keberuntungan.
Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan masih akan tertahan di area resistance 8.300 pada perdagangan pasca libur Imlek.
Polrestabes Bandung mencatat 1,5 juta kendaraan masuk ke Kota Bandung, Jawa Barat, selama tahun Baru Imlek 2026 yang menyebabkan kemacetan. Maka itu diterapkan rekayasa lalu lintas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved