Hotel Borobudur Jakarta Gelar Perayaan Cap Go Meh 2026

Perayaan Cap Go Meh 2026 Hotel Borobudur Jakarta.(Dok. Hotel Borobudur Jakarta)

RANGKAIAN program Lunar New Year & Ramadan 2026 Hotel Borobudur Jakarta bertajuk “Discover Timeless Harmony” menghadirkan perayaan Cap Go Meh 2026 sebagai puncak selebrasi budaya yang merefleksikan harmoni, toleransi, dan keberagaman Indonesia. Perayaan Cap Go Meh pada 3 Maret 2026 ini terlaksana melalui kolaborasi bersama Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Perhimpunan Tionghoa Kalimantan Barat Indonesia (PTKI), dan Persatuan Spiritual Bekasi.

Dirancang sebagai pengalaman budaya dan kuliner yang imersif dengan balutan suasana elegan, acara Cap Go Meh Dinner & Entertainment berlangsung di Flores Ballroom mulai pukul 18.00 hingga selesai. Malam istimewa ini akan dimeriahkan oleh penampilan spesial penyanyi Icha Yang yang akan membawakan lagu-lagu khas Mandarin. Sebelumnya, pengunjung akan disambut oleh Fu Lu Shou dan Caishen sebagai simbol rejeki dan alunan musik merdu dari Tradisional Musik khas Tiongkok.

Selain itu, acara akan dimeriahkan oleh hiburan spektakuler lain seperti atraksi Barongsai, Liong, Tari Topeng Tradisional Tiongkok “Bian Lian”, dan doorprize menarik.

Dengan harga Rp1.388.000 net per orang, para tamu akan menikmati perpaduan sajian tradisional istimewa dengan prosesi Yu-Shang melalui tradisi ritual “Lo Hei” dengan mengaduk dan mengangkat tinggi salad yang telah disediakan sebagai lambang kemakmuran, keberuntungan dan kelimpahan. Dilanjutkan dengan sajian hidangan mewah yang terdiri dari 9 set menu seperti Salmon Yu Shang Salad, Steamed Sultan Fish with Sichuan Pickled Mustard Greens hingga Double- Boiled Dried Fig with Red Lotus Soup.

Perayaan Cap Go Meh dengan kemeriahan budaya dalam satu malam perayaan yang eksklusif dan penuh makna, kembali menegaskan komitmen Hotel Borobudur Jakarta sebagai destinasi yang merayakan keberagaman budaya Indonesia melalui pengalaman yang otentik, inklusif, dan berkelanjutan.

Cap Go Meh Parade & Festival

Perayaan Cap Go Meh juga dimeriahkan dengan Pawai Cap Go Meh Parade & Festival mulai pukul 15.30 hingga 20.00. Pawai dimulai dari Lobi Utama Hotel dan berakhir di area Borobudur Backyard sebagai pusat Cap Go Meh Festival. Selain Barongsai, Liong, Fu Lu Shou dan Chaisen, pawai Cap Go Meh akan dimeriahkan oleh atraksi Tatung yang merepresentasikan tradisi khas Kalimantan Barat, khususnya Kota Singkawang yang dikenal luas sebagai salah satu perayaan Cap Go Meh terbesar dan paling autentik di Indonesia. Tatung sebagai simbol penolak bala diiringi Barongsai dan Liong yang melambangkan keberuntungan serta kemakmuran, menjadi wujud nyata pelestarian budaya Tionghoa dalam bingkai keberagaman Nusantara.

Atraksi ini didukung oleh Perhimpunan Tionghoa Kalimantan Barat Indonesia dan Persatuan Spiritual Bekasi. Selain itu, pawai akan diikuti oleh ratusan karyawan hotel yang akan ikut dengan menggunakan pakaian khas Tionghoa. Rangkaian ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman budaya yang dinamis sekaligus menghidupkan seluruh area hotel dalam semangat perayaan.

Di area Borobudur Backyard, Cap Go Meh Festival menghadirkan suasana perayaan yang ramah keluarga. Para tamu, khususnya anak-anak, dapat menikmati berbagai kids activities yang edukatif, interaksi langsung dengan Tatung, Barongsai, Liong, dan Fu Lu Shou. Selain itu, akan hadir penampilan Tai Chi oleh Asosiasi Dong Yue Taiji Quan Indonesia diikuti oleh penampilan live acoustic band yang menambah semarak suasana festival.

Melalui rangkaian Pawai dan Cap Go Meh Festival, Hotel Borobudur Jakarta menghadirkan pengalaman budaya yang tidak hanya atraktif secara visual, tetapi juga edukatif dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi (021) 380-5555 atau 0811-1310-0229, atau kunjungi situs resmi kami di www.hotelborobudur.com. (H-3)