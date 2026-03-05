Rayakan Silaturahmi Lebih Hangat dengan Halal Bi halal Rantangan Package di Grand Pasundan Convention Hotel

Ilustrasi(Dok Grand Pasundan Convention Hotel )

DALAM rangka menyambut momen kebersamaan pasca-Idulfitri, Grand Pasundan Convention Hotel menghadirkan promo spesial 'Halal Bi Halal - Rantangan Package'. Paket ini dibuat untuk menghadirkan suasana silaturahmi yang hangat dengan sentuhan tradisi melalui konsep sajian rantangan yang autentik dan berkesan.

Dengan harga mulai dari Rp100.000 nett/pax, tamu dapat menikmati beragam hidangan khas Nusantara yang disajikan secara menarik dan elegan. Paket ini tersedia dengan minimum pemesanan 25 pax dan reservasi H-2, serta dapat dinikmati mulai hari ke-4 Lebaran di Coffeeshop Restaurant, Lantai Lobby.

Tidak hanya itu, paket ini juga tersedia untuk kebutuhan private venue, sehingga cocok untuk acara perusahaan, komunitas, maupun keluarga besar yang ingin merayakan Halal Bi Halal dalam suasana yang lebih eksklusif dan nyaman.

“Momen Halal Bi Halal adalah waktu yang sangat dinantikan untuk kembali menyambung silaturahmi. Melalui Halal Bi Halal Rantangan Package ini, kami ingin menghadirkan pengalaman yang bukan hanya lezat secara rasa, tetapi juga hangat secara suasana. Kami berharap paket ini dapat menjadi pilihan terbaik bagi perusahaan maupun keluarga yang ingin merayakan kebersamaan dengan lebih bermakna,” kata Executive Chef Grand Pasundan Convention Hotel, Dani Kurniawan.

Konsep rantangan yang diusung menghadirkan nuansa tradisional yang penuh makna melambangkan kebersamaan, berbagi, dan kehangatan khas momen Lebaran. (RO/E-4)