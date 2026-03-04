Integrated Resort dengan Seluruh Hotel FTG Five-Star Hadir di Macau

Grand Lisboa Palace Resort Macau(Dok istimewa )

SJM Resorts (SJM) kembali menegaskan posisinya di panggung global luxury hospitality setelah properti flagship-nya, Grand Lisboa Palace Resort Macau, resmi menjadi satu-satunya integrated resort di dunia dengan seluruh unit hotel berperingkat Five-Star dari Forbes Travel Guide (FTG). Pada edisi FTG 2026, seluruh hotel, restoran signature, serta spa dalam kawasan resor terpadu tersebut yang dievaluasi Forbes Travel Guide berhasil meraih predikat Five-Star.

Pencapaian itu sekaligus menjadikan Grand Lisboa Palace Resort Macau sebagai integrated resort pertama di dunia yang menaungi tiga spa berperingkat FTG Five-Star dalam satu destinasi, yakni The Spa at Grand Lisboa Palace, The Spa at THE KARL LAGERFELD, dan The Spa at Palazzo Versace Macau. Secara keseluruhan, SJM mencatatkan 14 penghargaan Five-Star dalam daftar FTG 2026. Managing Director SJM, Daisy Ho, menyampaikan bahwa rangkaian penghargaan tersebut memperkuat posisi perusahaan dalam peta luxury travel global.

“Pencapaian luar biasa atas rangkaian penghargaan Forbes Travel Guide Five-Star ini menempatkan SJM semakin kokoh di panggung global, sekaligus mencerminkan talenta unggul dalam sektor hospitality Macau. Sistem evaluasi ketat dari Forbes Travel Guide menjadikan apresiasi ini semakin bermakna,” ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (4/3).

Baca juga : Erick Tohir: 5-0 Angka Baik Tiga Poin Lawan Macau,, Tetapi Pertandingan Penentuan Melawan Korsel

Ia menambahkan, pengakuan tersebut menegaskan komitmen jangka panjang SJM terhadap budaya layanan, keunggulan operasional, serta pengalaman tamu dengan standar tertinggi.

"Ini sekaligus memperkuat peran SJM dalam mendukung posisi Macau sebagai World Centre of Tourism and Leisure,” kata Daisy Ho.

Dengan bergabungnya Palazzo Versace Macau sebagai hotel berperingkat Five-Star pada 2026, Grand Lisboa Palace Resort Macau kini resmi menjadi destinasi FTG all-Five-Star pertama dan satu-satunya di dunia.

Baca juga : Siap Fisik dan Mental, Arkhan Fikri tak Sabar Hadapi Korsel usai Menang Lawan Macau

Tiga hotel di dalamnya, Grand Lisboa Palace Macau, THE KARL LAGERFELD MACAU, dan Palazzo Versace Macau, seluruhnya meraih pengakuan tertinggi. Sementara itu, Grand Lisboa Macau juga mempertahankan predikat Five-Star untuk tahun ketujuh berturut-turut.

Di sektor wellness, empat spa hotel signature milik SJM kembali meraih pengakuan FTG Five-Star, menjadikan resor ini sebagai integrated resort dengan konsentrasi spa Five-Star terbanyak secara global. Melalui kolaborasi dengan brand skincare kelas dunia dan desain interior terkurasi, SJM menghadirkan pengalaman wellness holistik yang memadukan pembaruan fisik dan mental dalam satu filosofi layanan premium. Keunggulan kuliner SJM juga terus berlanjut.

Enam restoran mempertahankan peringkat FTG Five-Star, yaitu Robuchon au Dôme, The Eight, Palace Garden, Zuicho, Mesa by José Avillez, dan Don Alfonso 1890. Empat restoran yang berlokasi di Grand Lisboa Palace Resort Macau menjadikan properti tersebut sebagai satu dari hanya tiga destinasi di dunia dengan jumlah restoran Five-Star terbanyak dalam satu kawasan terpadu. Pencapaian ini semakin mengukuhkan posisi Macau sebagai destinasi global gastronomi dan luxury hospitality, sekaligus mempertegas strategi SJM dalam memperkuat jenama “Lisboa” serta kolaborasi dengan label desainer kelas dunia. (E-4)