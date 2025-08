Pameran Pablo Picasso Digelar di Macau, Ada 140 Karya Asli Sang Seniman

Flyer pameran Pablo Picasso(Ist)

SIAPA yang tidak kenal dengan Pablo Picasso? Seniman terkemuka asal Spanyol yang sukses lewat deretan karya lukis terkemuka, termasuk lukisan berjudul 'The Weeping Woman' (tahun 1937). Lukisan minyak ini menggambarkan Dora Maar, wanita yang sedang menangis, sebagai tanggapan atas pemboman Guernica dalam Perang Saudara Spanyol.

Meski telah wafat pada tahun 1973, namun karya Picasso tetap abdi. Kini karya-karyanya siap ditampilkan kembali lewat pameran bertajuk 'Picasso: Beauty and Drama', bagian dalam pameran Art Macao: Macao International Art Biennale 2025. Berlangsung mulai 20 Juli - 26 Oktober 2025 di Grand Lisboa Palace Resort Macau.

Ada lebih dari 140 karya asli milik Pablo Picasso yang bakal tampil pada pameran itu, termasuk lukisan, cetakan, keramik, naskah, dan ilustrasi. Melalui koleksi luar biasa ini, pameran mengangkat bagaimana pandangan Picasso tentang keindahan terus berkembang, serta menggambarkan drama emosional dalam kehidupan pribadinya, memberikan wawasan mendalam ke dalam benak salah satu seniman terbesar abad ke-20.

Baca juga : Pameran Picasso: Beauty and Drama Digelar di Makau

Pameran “Picasso: Beauty and Drama” menelusuri evolusi kreatif sang seniman melalui berbagai fase dalam kariernya dan beragam medium yang ia gunakan. Pameran ini juga memberikan wawasan langka ke dalam emosi pribadi Picasso serta kedekatannya yang mendalam dengan kampung halamannya, Andalusia.

Beberapa karya unggulan yang dipamerkan antara lain “Figure in Striped Bodice” yang dilukis untuk pasangannya, “Paloma with Doll, Black Background” yang menggambarkan potret lembut putrinya yang berusia lima tahun, mahakarya keramik “Knight and Horse”, serta “Painter with Brush and Model with Headscarf” yang merupakan interpretasi ulang atas suasana studio sang seniman.

Pameran ini terbuka untuk umum setiap harinya selama periode pameran, dengan tiket dibandrol sekitar Rp600 ribu rupiah. Dalam pameran tersedia pemandu dalam bahasa Inggris, Kanton dan Mandarin. (M-2)