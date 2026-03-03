Menjelajahi Bali Lebih Dalam lewat Program Eksplorasi Budaya

The Ritz-Carlton, Bali memperkenalkan The Ritz-Carlton, Bali Experience Program, sebuah rangkaian eksplorasi budaya yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kultural, kuliner, dan kebugaran secara terintegrasi.(Dok. The Ritz-Carlton)

PULAU Bali tidak pernah kekurangan alasan untuk dikunjungi. Namun di tengah padatnya pilihan destinasi dan pengalaman wisata, wisatawan kini cenderung mencari sesuatu yang lebih personal: perjalanan yang tidak sekadar indah secara visual, tetapi juga memberi makna dan koneksi yang lebih dalam dengan budaya setempat.

Menjawab kebutuhan tersebut, The Ritz-Carlton, Bali memperkenalkan The Ritz-Carlton, Bali Experience Program, sebuah rangkaian eksplorasi budaya yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kultural, kuliner, dan kebugaran secara terintegrasi. Program ini dirilis di Bali pada 2 Maret 2026 sebagai bagian dari pengembangan pengalaman menginap yang lebih mendalam.

Berakar pada filosofi layanan khas The Ritz-Carlton, program ini dirancang melampaui konsep perhotelan konvensional. Tamu diajak menemukan momen-momen yang terhubung dengan budaya, kebugaran, seni kuliner, serta interaksi bermakna dengan komunitas lokal. Setiap pengalaman disebut merefleksikan warisan Bali sekaligus menghadirkan standar layanan personal yang menjadi ciri resor tersebut.

Baca juga : Bali Gempar, Viral Tiga Tempat Wisata Diduga Siksa Gajah

Eksplorasi budaya dari arsitektur hingga pertunjukan tradisi

Dalam program eksplorasi budaya, tamu dapat mengunjungi kompleks rumah tradisional Bali untuk memahami filosofi dan simbolisme di balik elemen arsitektur. Bersama pemandu lokal, tamu diperkenalkan pada fungsi pura keluarga, paviliun utara untuk upacara, bangunan selatan untuk aktivitas sehari-hari, serta bangunan timur untuk menerima tamu. Pemandu turut membagikan kisah mengenai nilai spiritual dan ritme kehidupan masyarakat Bali.

Pengalaman budaya juga mencakup sesi membatik bersama perajin lokal. Tamu diajak mengunjungi galeri batik untuk mengenal teknik tradisional seperti pewarnaan, pencetakan, penyapuan, hingga penggunaan canting. Perjalanan dilanjutkan dengan menyaksikan proses menenun menggunakan alat tenun manual, memberikan gambaran menyeluruh tentang warisan tekstil Bali.

Selain itu, tamu dapat mengunjungi Pura Uluwatu, pura laut yang berdiri di atas tebing kapur dengan panorama Samudra Hindia. Saat matahari terbenam, tamu menyaksikan pertunjukan Tari Kecak, perpaduan nyanyian ritmis dan kisah legenda Bali yang ditampilkan di bawah langit senja. Pengalaman ini dirancang untuk menghadirkan koneksi dengan warisan spiritual sekaligus lanskap alam Bali.

Baca juga : Polemik Pagar Beton GWK Berakhir Damai

Dari pasar tradisional hingga meja makan

Di sisi kuliner, program Market to Table mengajak tamu mengunjungi pasar lokal bersama salah satu chef untuk memilih bahan musiman. Setelah kembali ke resor, tamu mempelajari cara menyiapkan hidangan autentik Bali di bawah bimbingan tim kuliner. Hidangan yang telah dibuat kemudian dinikmati, kerap disajikan di lokasi dengan pemandangan laut.

Bagi tamu yang tertarik pada seni meracik minuman, tersedia pengalaman sundown mixology. Dipandu mixologist profesional dan berlangsung di restoran tepi tebing, sesi ini memadukan koktail racikan tangan dengan panorama Samudra Hindia, menciptakan momen senja yang intim.

Ritual kebugaran dan penyucian diri

Program ini juga mencakup ritual Melukat, tradisi penyucian diri dalam budaya Bali. Berasal dari kata 'lukat' yang berarti membersihkan, ritual ini menggunakan air suci untuk memulihkan keseimbangan spiritual. Dalam tradisi setempat, Melukat dilakukan saat memasuki fase kehidupan baru, setelah sembuh dari sakit, maupun dalam momen penting seperti pernikahan dan kelahiran.

Sebagai pelengkap, tersedia Guided Wellness Program yang digelar setiap hari untuk membantu tamu menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa dalam suasana yang tenang.

"The Ritz-Carlton, Bali Experience Program merupakan wujud nyata dari komitmen kami untuk menciptakan kenangan yang tak terlupakan," ujar Go Kondo, General Manager The Ritz-Carlton, Bali.

"Kami percaya bahwa kemewahan sejati terletak pada momen bermakna yang menghadirkan sentuhan emosional, menginspirasi koneksi, dan meninggalkan kesan mendalam setelah perjalanan berakhir," imbuhnya.

Melalui program ini, resor tersebut juga menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan dan keterlibatan komunitas, dengan memastikan setiap pengalaman disampaikan dengan penghormatan terhadap tradisi lokal. Bagi wisatawan yang mencari lebih dari sekadar akomodasi, pendekatan ini menawarkan perjalanan yang menggabungkan kenyamanan, budaya, dan refleksi diri dalam satu rangkaian pengalaman. (Put/E-1)