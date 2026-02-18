Tari Sufi hingga bagi Takjil Gratis, Grand Mercure Solo Baru Meriahkan CFD Slamet Riyadi Jelang Ramadan 1447 H

Mengusung semangat berbagi dan kebersamaan menjelang Ramadan, Grand Mercure Solo Baru menghadirkan penampilan Tari Sufi yang memikat perhatian para pengunjung CFD.(Dok. Istimewa)

Dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 H, Grand Mercure Solo Baru turut memeriahkan kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan Slamet Riyadi dengan menghadirkan rangkaian aktivitas spesial yang penuh makna dan kebersamaan.

Mengusung semangat berbagi dan kebersamaan menjelang Ramadan, Grand Mercure Solo Baru menghadirkan penampilan Tari Sufi yang memikat perhatian para pengunjung CFD. Tidak hanya itu, tim Grand Mercure Solo Baru juga membagikan takjil dan teh tarik secara gratis kepada para pengunjung yang hadir. Antusiasme masyarakat terlihat jelas saat ratusan cup minuman dan paket takjil dibagikan sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan.

Sebagai bagian dari aktivasi promosi Ramadan, hotel juga membagikan berbagai voucher menarik, termasuk voucher berbuka puasa yang dapat digunakan selama periode Ramadan di restoran hotel. Revitha Fernanda selaku Marcom Executive Grand Mercure Solo Baru menyampaikan,

“Melalui kegiatan CFD ini, kami ingin menyambut Ramadan 1447 H dengan cara yang lebih dekat kepada masyarakat. Sekaligus juga memperkenalkan pengalaman berbuka puasa yang berkesan di Grand Mercure Solo Baru. Kami berharap momen ini dapat mempererat hubungan kami dengan komunitas sekaligus menjadi awal Ramadan yang penuh makna.”

“Konsep buka puasa yang kami usung ber-tema Rona Rasa Ramadan, menu yang dihadirkan hamper 100 dengan kombinasi Nusantara hingga Timur Tengah dengan venue di Crystal Sapphire Restaurant. Salah satu menu autentik nya adalah barbecue yang turut dihadirkan juga setiap harinya,” tambah Wahyu selaku FB Manager Grand Mercure Solo Baru.

Dengan semangat kebersamaan dan keberkahan, Grand Mercure Solo Baru siap menyambut Ramadan dengan berbagai program menarik yang telah dipersiapkan untuk para tamu dan masyarakat di Solo raya.

Untuk informasi promo atau lainnya, silakan dapat menghubungi +62 896-4712-3123 atau mengikuti Instagram resmi @grandmercuresolobaru.