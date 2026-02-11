Ascott Jakarta Hadirkan Ascott Soirée Pertama di 2026

Konser candlelight menjadi inti acara, melambangkan kehangatan, keintiman, dan keindahan yang tak lekang oleh waktu nilai-nilai yang sejalan dengan identitas Ascott.(Dok. Istimewa)

Ascott Jakarta dengan bangga mempersembahkan Ascott Soirée pertama di tahun 2026, sebuah malam eksklusif yang memadukan seni, musik, dan keanggunan dalam satu pengalaman istimewa. Acara ini menjadi tonggak penting bagi Ascott Jakarta dengan menghadirkan konser candlelight pertama di Indonesia yang diselenggarakan di dalam properti Ascott, menghadirkan suasana romantis dan penuh seni bagi para tamu undangan.

Diselenggarakan di GPIB Immanuel Jakarta pada hari Jumat, 6 Februari 2026 yang elegan, Candlelight Concert ini berhasil mengubah ruangan GPIB Immanuel Jakarta menjadi panggung artistik yang dipenuhi cahaya lilin, dekorasi yang dramatis, dan pertunjukan musik yang berbeda. Ratusan lilin menciptakan atmosfer hangat dan intim, sementara musisi membawakan aransemen instrumental klasik dari lagu-lagu legendaris ABBA dan Queen, menghadirkan nuansa nostalgia yang berpadu harmonis dengan suasana malam yang romantic dan elegan.

Lebih dari sekadar konser klasik, Ascott Soirée merupakan signature brand event dari Ascott, yang merepresentasikan pilar seni seperti Performing Arts, Visual Arts, Couture, and Culinary Arts serta berbagai bentuk ekspresi seni lainnya. Acara ini mencerminkan komitmen Ascott dalam menghadirkan pengalaman bermakna yang melampaui sekedar akomodasi sebuah perjalanan emosional yang menyentuh dan menciptakan koneksi yang autentik dengan para tamu.

Baca juga : Ascott Jakarta Hadirkan Ascott Soiree di Museum Nasional untuk Peringatan HUT ke-80 RI

Sepanjang malam, para tamu diajak untuk menikmati pengalaman seni yang dikurasi secara menyeluruh. Elemen-elemen artistik dari tempat terselenggara nya acara berpadu dengan alunan musik dan pencahayaan yang dramatis, mencerminkan filosofi Ascott tentang refined living. Konser candlelight menjadi inti acara, melambangkan kehangatan, keintiman, dan keindahan yang tak lekang oleh waktu nilai-nilai yang sejalan dengan identitas Ascott. Konser Candlelight telah diadakan di lebih dari 100 kota, namun ini merupakan yang pertama di Indonesia, konsep baru dengan menambahkan ratusan lilin elektrik ini dipercaya memberikan penambahan nilai dan pengalaman yang tak terlupakan kepada penikmat konser klasik.

“Ascott Soirée kali ini merupakan perayaan perpaduan antara hospitality dan seni,” ujar Vanessa Velindra, Senior Brand & Marketing Manager dari Ascott Jakarta. “Melalui konser candlelight pertama di Indonesia ini, kami ingin menghadirkan pengalaman yang personal, artistik, dan berkesan secara emosional bagi para tamu, sekaligus merefleksikan DNA brand Ascott.” tambahnya. Perasaan senang pun ditambahkan oleh salah satu tamu yang ikut menonton, “Ini merupakan pengalaman yang luar biasa, saya sangat menyukai konser musik klasik, namun konser ini menciptakan sebuah standar baru yang baik” ungkap Bai.

Peluncuran Ascott Soirée di Jakarta menandai awal dari rangkaian pengalaman yang dikurasi secara eksklusif dan akan terus mengangkat seni dalam berbagai bentuk. Ascott Soirée diharapkan menjadi wadah di mana budaya, kreativitas, dan hospitality bertemu, menciptakan momen berkesan yang akan dikenang jauh setelah malam berakhir. Melalui keberhasilan Ascott Soirée perdana ini, Ascott Jakarta kembali menegaskan posisinya bukan hanya sebagai tempat menginap, melainkan sebagai destinasi gaya hidup yang menghadirkan seni, keanggunan, dan pengalaman bermakna dalam satu harmoni sempurna. Ikuti Ascott Jakarta pada sosial media resmi nya @ascottjakarta untuk mendapatkan beragam update terbaru.