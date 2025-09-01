Liburan Keluarga Makin Seru dengan Kamar Tematik Anak di Ibis Styles Bogor Pajajaran

Rasakan pengalaman short staycation unik di Bogor! Ibis Styles Bogor Pajajaran hadir dengan kamar tematik anak.(Ibis Styles Bogor Pajajaran)

AKHIR pekan ke Bogor sudah menjadi rutinitas favorit banyak keluarga dari Jakarta dan sekitarnya. Kini, ada pengalaman baru yang membuat short staycation semakin menyenangkan, yaitu kamar tematik anak di Ibis Styles Bogor Pajajaran.

Hotel colorful di tengah kota Bogor ini menghadirkan dua kamar spesial, yaitu Dreamland Family Stay dengan tema unicorn penuh warna, dan Galactic Family Stay yang mengusung nuansa astronot dan luar angkasa. Keduanya bukan hanya nyaman untuk keluarga, tetapi juga instagramable cocok untuk keluarga muda yang ingin liburan singkat sambil tetap stylish.

Bogor selalu jadi destinasi singkat yang praktis untuk keluarga. Dengan kamar tematik ini, kami ingin memberikan pengalaman yang berbeda bukan sekadar menginap, tapi momen yang bisa jadi cerita seru anak-anak sekaligus memori indah untuk orang tua,” ujar Arimbi Dewi Margono, Cluster Marcom Manager Ibis Styles Bogor Pajajaran.

Selain kamar yang tematik, hotel juga menyiapkan area bermain anak di lobby, pilihan menu keluarga di sTREATs Restaurant, hingga gelato special yang jadi favorit tamu kecil. Suasananya yang playful dan ramah anak membuat hotel ini semakin pas untuk weekend escape.

Dengan 171 kamar bergaya colorful, fasilitas lengkap seperti ruang pertemuan fleksibel, pusat kebugaran, dan Wi-Fi gratis, ditambah lokasi strategis dekat Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor, Ibis Styles Bogor Pajajaran makin memperkuat posisinya sebagai hotel keluarga kekinian di kota hujan. (RO/Z-2)