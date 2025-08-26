Padukan Dua Konsep untuk Relaksasi dan Gaya Hidup Aktif

Delonix Hotel Karawang menyelenggarakan fasilitas gabungan golf dan staycation atau golfcation.(Dok Delonix Hotel Karawang)

DUNIA hospitality terus berinovasi menghadirkan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Salah satu tren yang kini mulai populer adalah golfcation atau sebuah konsep perjalanan yang menggabungkan permainan golf dengan kenyamanan staycation. Golfcation tidak hanya menawarkan olahraga prestisius di lapangan hijau, tetapi juga memberi manfaat relaksasi, pemulihan energi, serta kesempatan menikmati waktu berkualitas dalam suasana santai.

Konsep ini dihadirkan oleh Delonix Hotel Karawang melalui program spesial bertajuk 'Golfcation-Tee Time by Day, Relaxation by Night'. Penawaran ini berlaku mulai 1 Agustus hingga 20 Desember 2025, dengan harga paketmenginap mulai dari Rp900.000 per malam.

"Program Golfcation dari Delonix Hotel Karawang memberi kesempatan bagi tamu untuk mengakses dua lapangan golf favorit di Karawang, yaitu Palmsprings Golf dan LotusLakes Golf Club, dengan layanan shuttle gratis untuk permainan pagi, sore, maupun malam. Setelah sesi olahraga, tamu bisa kembali menikmati kenyamanan di Golf Wing Studio, kamar modern dengan fasilitas lengkap yang dirancang untuk mendukung relaksasi optimal," bunyi keterangan resmi yang diterima, Selasa (26/8).

Paket ini juga sudah termasuk sarapan dan makan siang dengan menu lezat pilihan, seperti BBQ Chicken Wing, Chicken Wrap, Chicken Fajita Wrap, Steak Sandwich, dan Beef Burger yang disajikan bersama kentang goreng dan minuman segar.

Terletak strategis di kawasan industri Karawang, Delonix Hotel Karawang menghadirkan pengalaman menginap yang menyatukan gaya hidup aktif dan relaksasi modern. Sebagai bagian dari AYANA Hospitality, hotel ini mengedepankan standar layanan kelas dunia yang berpadu dengan keramahan lokal yang menjadikannya destinasi ideal bagi para tamu yang ingin tetap aktif sekaligus menikmati kenyamanan penuh. (E-4)