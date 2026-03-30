4 Ponsel Xiaomi Terbaru, Spesifikasi Unggul Harga Terjangkau

Ilustrasi(Dok Xiaomi)

MEREK Xiaomi tentunya menjadi salah satu merk smartphone yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Selain harganya yang masih terjangkau, spesifikasi ponsel pintar keluaran Xiaomi juga tak kalah saing dengan merek lainnya.

Tahun 2026 ini, Xiaomi telah mengeluarkan beberapa ponsel dengan spesifikasi yang mumpuni dan harga yang masih aman di kantong. Berikut adalah beberapa ponsel terbaru keluaran Xiaomi yang dapat Anda jadikan pertimbangan.

1. Redmi A7 Pro

Ponsel Xiaomi ini baru saja diluncurkan pada Maret 2026. A7 Pro hadir dengan layar 6,9” dan sistem operasi HyperOS 3 sehingga mampu menghadirkan visual memukau dan pengoperasian yang mulus. Ponsel ini juga sudah didukung teknologi Wet Touch 2.0 yang memudahkan kontrol sentuh tetap lancar meskipun tangan Anda basah, berminyak atau licin.

Dengan daya tahan baterai sebesar 6.000 mAh, Anda dapat menggunakan ponsel sepuasnya, mulai dari mendengarkan musik hingga menonton video selama puluhan jam. Sama seperti ponsel unggulan lainnya, A7 Pro juga dilengkapi dengan beragam fitur AI, mulai dari Gemini hingga AI Sky. A7 Pro juga hadir dengan RAM sebesar 4GB dan pilihan penyimpanan internal 64GB dan 128GB

Dilengkapi dengan kamera ganda AI, A7 Pro menghadirkan kamera utama sebesar 13MP dan kamera ganda AI sebesar 13MP. Sementara, kamera depan A7 Pro sebesar 8MP.

Dengan spesifikasi yang tergolong bersaing, A7 Pro dijual mulai dari harga Rp1.649.000 di pasaran.

2. Redmi Note 15 Pro 5G

Ponsel yang dikeluarkan pada awal tahun 2026 ini mencuri perhatian dengan desain dan spesifikasi kamera belakang yang setara dengan produk flagship. Note 15 Pro memiliki kamera utama 200MP, kamera ultra-wide sebesar 8MP, dan kamera depan sebesar 20MP.

Selain kameranya, Note 15 Pro telah dilengkapi dengan sistem operasi Xiaomi HyperOS 2 dan fitur-fitur AI, mulai dari AI Erase Pore, AI Remove Reflection, AI Bokeh, hingga Circle to Search. Ponsel ini juga memiliki pilihan penyimpanan dan RAM sebesar 8GB+256GB dan 12GB+512GB. Selain itu, ponsel ini dilengkapi baterai yang cukup besar, yaitu 6.580 mAh.

Note 15 Pro 5G dijual mulai dari harga Rp4.699.000.

3. Xiaomi 17

Ponsel flagship keluaran Xiaomi ini telah dilengkapi Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform dan HyperOS 3. Xiaomi 17 juga telah dilengkapi sistem pendingin ala Xiaomi, yaitu 3D IceLoop System.

Yang lebih mencuri perhatian, Xiaomi 17 memiliki lensa optik Leica Summilux dengan kamera utama Leica 50MP, Leica 60mm Floating Telephoto 50MP, kamera ultra-wide Leica 50MP. Kamera depan pada ponsel ini telah memiliki teknologi auto focus dengan kamera sebesar 50MP.

Meskipun telah dilengkapi kamera Leica, Xiaomi 17 masih tergolong dijual dengan harga yang terjangkau. Ponsel ini dijual mulai dari harga Rp14.999.000 untuk jenis ponsel 12GB+256GB dan Rp15.999.000 untuk 12GB+512GB.

4. Xiaomi 17 Ultra

Hampir sama dengan spesifikasi Xiaomi 17, ponsel 17 Ultra ini memiliki teknologi Snapdragon dan HyperOS yang sama. Namun, yang membedakan dari seri 17 Ultra adalah jenis kameranya.

17 Ultra memiliki kamera utama Leica 23mm sebesar 50MP, Leica 200MP 75-100mm telephoto, dan Leica 14mm ultra-wide sebesar 50MP. Kamera depan pada ponsel ini sama dengan Xiaomi 17, yaitu 50MP Auto Focus.

Keunggulan lainnya terletak pada penyimpanan sebesar 16GB+512GB dan 16GB+1TB. Namun, ponsel ini hanya memiliki kapasitas baterai sebesar 6.000 mAh meskipun telah didukung dengan 90W wired HyperCharge dan 50W wireless HyperCharge. Xiaomi 17 Ultra dijual dari harga Rp19.999.000. (Asha Bening Rembulan/E-4)