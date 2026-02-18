Spesifikasi dan Harga Xiaomi 17 Series di Indonesia 2026: Snapdragon 8 Elite Gen 5 & Baterai 7.000 mAh

Ilustrasi(Dok Xiaomi)

Xiaomi kembali mengukuhkan posisinya di kasta tertinggi smartphone flagship dengan memperkenalkan Xiaomi 17 Series. Memasuki tahun 2026, perangkat ini menjadi sorotan utama berkat integrasi chipset generasi terbaru dan teknologi baterai silicon-carbon yang revolusioner.

Performa Monster Snapdragon 8 Elite Gen 5

Lini Xiaomi 17 menjadi salah satu yang pertama mengadopsi chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Prosesor ini dirancang untuk menangani beban kerja AI (Artificial Intelligence) yang masif serta performa grafis tinggi untuk gaming kompetitif tanpa mengalami overheating, berkat sistem pendingin IceLoop generasi terbaru.

Sistem Kamera Leica APO 200MP

Fokus utama pada varian Xiaomi 17 Ultra adalah kemampuan fotografinya. Bekerja sama dengan Leica, Xiaomi menyematkan lensa periskop 200MP dengan sertifikasi APO. Teknologi ini memastikan akurasi warna tetap terjaga meski pada tingkat zoom maksimal. Berikut adalah detail kameranya:

Kamera Utama: 50MP (1-inch sensor)

Kamera Periskop: 200MP (Leica APO)

Kamera Ultra-wide: 50MP

Informasi Penting: Versi Global Xiaomi 17 dikabarkan akan mengusung baterai 6.330 mAh, sedikit berbeda dari versi China (7.000 mAh), namun tetap didukung pengisian cepat 100W HyperCharge.

Tabel Estimasi Harga Xiaomi 17 di Indonesia

Varian Estimasi Harga (Mata Uang Rupiah) Xiaomi 17 (12/256GB) Rp17.000.000 - Rp18.000.000 Xiaomi 17 Ultra (16/512GB) Rp26.000.000 - Rp29.000.000

Kesimpulan

Xiaomi 17 Series adalah jawaban bagi pengguna yang menginginkan perpaduan antara seni fotografi dan kekuatan hardware mentah. Dengan estimasi peluncuran global pada akhir Februari 2026, perangkat ini diprediksi akan menjadi pesaing terkuat di pasar flagship Indonesia.

FAQ (People Also Ask)

Apakah Xiaomi 17 mendukung jaringan 5G?

Ya, chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 sudah mendukung modem 5G terbaru dengan kecepatan unduh yang lebih stabil.

Apa perbedaan Xiaomi 17 dan 17 Ultra?

Perbedaan utama terletak pada sektor kamera (200MP pada Ultra) dan ukuran layar yang lebih besar pada varian Ultra.