Spesifikasi dan Harga Xiaomi 17 Series di Indonesia 2026: Snapdragon 8 Elite Gen 5 & Baterai 7.000 mAh

Headline
Xiaomi kembali mengukuhkan posisinya di kasta tertinggi smartphone flagship dengan memperkenalkan Xiaomi 17 Series. Memasuki tahun 2026, perangkat ini menjadi sorotan utama berkat integrasi chipset generasi terbaru dan teknologi baterai silicon-carbon yang revolusioner.
Lini Xiaomi 17 menjadi salah satu yang pertama mengadopsi chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Prosesor ini dirancang untuk menangani beban kerja AI (Artificial Intelligence) yang masif serta performa grafis tinggi untuk gaming kompetitif tanpa mengalami overheating, berkat sistem pendingin IceLoop generasi terbaru.
Fokus utama pada varian Xiaomi 17 Ultra adalah kemampuan fotografinya. Bekerja sama dengan Leica, Xiaomi menyematkan lensa periskop 200MP dengan sertifikasi APO. Teknologi ini memastikan akurasi warna tetap terjaga meski pada tingkat zoom maksimal. Berikut adalah detail kameranya:
|Varian
|Estimasi Harga (Mata Uang Rupiah)
|Xiaomi 17 (12/256GB)
|Rp17.000.000 - Rp18.000.000
|Xiaomi 17 Ultra (16/512GB)
|Rp26.000.000 - Rp29.000.000
Xiaomi 17 Series adalah jawaban bagi pengguna yang menginginkan perpaduan antara seni fotografi dan kekuatan hardware mentah. Dengan estimasi peluncuran global pada akhir Februari 2026, perangkat ini diprediksi akan menjadi pesaing terkuat di pasar flagship Indonesia.
Apakah Xiaomi 17 mendukung jaringan 5G?
Ya, chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 sudah mendukung modem 5G terbaru dengan kecepatan unduh yang lebih stabil.
Apa perbedaan Xiaomi 17 dan 17 Ultra?
Perbedaan utama terletak pada sektor kamera (200MP pada Ultra) dan ukuran layar yang lebih besar pada varian Ultra.
Xiaomi juga menghadirkan Photography Kit generasi terbaru yang dilengkapi dengan baterai internal tambahan 2.000 mAh dan kontrol fisik manual untuk pengalaman memotret yang lebih autentik.
XIAOMI secara resmi mengumumkan jadwal peluncuran ponsel flagship teranyar mereka yakni Xiaomi 17 Ultra, dijadwalkan rilis di Tiongkok pada 25 Desember 2025.
