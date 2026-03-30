Daftar Gim Paling Populer di Steam per 30 Maret 2026

Poster gim Schedule I(MI/HO)

PLATFORM distribusi gim digital Steam kembali merilis daftar gim yang sedang ramai dimainkan dan dibicarakan oleh komunitas gamer per 30 Maret 2026.

Daftar ini mencerminkan tren terbaru berdasarkan jumlah pemain aktif, lonjakan popularitas, serta interaksi komunitas dalam waktu singkat.

Pergerakan daftar trending di Steam dikenal sangat dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rilis gim baru, update besar, hingga efek viral dari streamer dan media sosial.

Pada periode kali ini, sejumlah gim dari berbagai genre berhasil mendominasi perhatian pemain.

Berikut 10 gim yang sedang ramai di Steam:

1. Schedule I

Gim indie ini mencuri perhatian berkat konsep unik dan gameplay yang tidak biasa, membuatnya cepat viral di komunitas.

2. Dragon's Dogma 2

Sekuel yang sangat dinantikan ini kembali populer karena dunia terbuka yang luas dan sistem pertarungan yang kompleks.

3. Helldivers 2

Gim co-op penuh aksi ini terus bertahan di daftar berkat update rutin dan gameplay yang intens.

4. Content Warning

Gim horor kooperatif ini viral di kalangan streamer karena konsepnya yang unik dan penuh kejutan.

5. Manor Lords

Mengusung simulasi pembangunan kota dengan pendekatan realistis, gim ini menarik perhatian pecinta strategi.

6. Stardew Valley

Update terbaru membuat gim klasik ini kembali ramai dimainkan oleh pemain lama maupun baru.

7. Rust

Gim survival ini kembali naik berkat event komunitas dan pembaruan server.

8. Elden Ring

Popularitasnya meningkat seiring antusiasme terhadap ekspansi terbaru yang akan datang.

9. Cyberpunk 2077

Setelah berbagai perbaikan besar, gim ini kembali menarik minat pemain secara global.

10. The Outlast Trials

Gim horor ini semakin populer berkat pengalaman bermain bersama yang intens dan menegangkan.

Daftar ini menunjukkan bahwa preferensi gamer semakin beragam, mulai dari RPG, simulasi, hingga horor kooperatif. Selain kualitas gim, faktor komunitas dan viralitas juga memainkan peran penting dalam menentukan popularitas sebuah judul.

Dengan perkembangan industri gim yang semakin cepat, daftar trending seperti ini menjadi indikator penting untuk melihat arah tren dan minat gamer global. (Z-1)

Sumber: Steam Charts, SteamDB, Steam Store Trending