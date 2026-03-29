RCS Universal Profile 4.0 Hadirkan Fitur Video Call dan Rich Text

ORGANISASI pengelola standar industri seluler dunia, GSMA, secara resmi telah memfinalisasi spesifikasi Rich Communication Services (RCS) Universal Profile 4.0.

Pembaruan ini disebut-sebut sebagai peningkatan paling komprehensif dalam sejarah standar RCS, yang dirancang untuk memperkuat ekosistem pesan instan global dan memberikan pengalaman yang lebih konsisten bagi seluruh pengguna ponsel pintar, tanpa memandang sistem operasi yang mereka gunakan.

MIVC dan Pemformatan Teks

Salah satu inovasi utama dalam profil 4.0 ini adalah kehadiran fitur Messaging-Initiated Video Calls (MIVC). Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengubah percakapan teks, baik secara personal maupun grup, menjadi panggilan video secara langsung di dalam aplikasi pesan tanpa perlu beralih ke aplikasi pihak ketiga seperti WhatsApp, Google Meet, atau FaceTime.

Keunggulan utama dari MIVC adalah fleksibilitasnya. Anggota grup yang melewatkan awal panggilan dapat langsung bergabung ke dalam sesi video yang sedang berlangsung.

Selain itu, seluruh log panggilan akan tersinkronisasi secara otomatis dalam linimasa obrolan, sehingga riwayat percakapan tetap terjaga dengan rapi dalam satu tempat.

Selain itu, aspek ekspresi teks juga mendapatkan perhatian besar. Memasuki tahun 2026, standar RCS akhirnya mendukung format teks kaya atau rich text, yang memungkinkan pengguna menerapkan gaya tulisan tebal (bold), miring (italics), dan coret (strikethrough).

Untuk menjaga kenyamanan, GSMA juga telah menyiapkan mekanisme fallback atau cadangan yang cerdas. Jika pesan berformat dikirim ke perangkat yang masih menggunakan versi lama, sistem akan secara otomatis meminta pengguna melihat versi teks biasa agar kode pemformatan tidak mengganggu keterbacaan pesan.

Peningkatan Kualitas Media dan Pesan Bisnis

Melalui sistem handshake yang lebih canggih, perangkat pengirim dan penerima kini dapat saling mengidentifikasi format media yang didukung satu sama lain.

Hal ini memungkinkan pemilihan pengkodean audio dan video dengan kualitas tertinggi yang mampu ditangani oleh kedua perangkat.

Di bagian pesan bisnis, pengalaman pengguna akan terasa lebih menyerupai penjelajahan web dengan hadirnya Rich Cards yang mendukung streaming video tertanam, sehingga pengguna tidak perlu lagi mengunduh berkas video secara manual.

Bisnis juga diberikan kontrol lebih besar untuk menentukan apakah sebuah tautan akan terbuka langsung di dalam aplikasi pesan atau dialihkan ke aplikasi khusus untuk transaksi yang lebih aman.

Kapan Bisa Digunakan?

Penambahan fitur baru pada Universal Profile 4.0 kemungkinan tidak akan terasa dalam waktu dekat. Misalnya, RCS Universal Profile 3.0 diumumkan pada Maret 2025 dengan dukungan enkripsi ujung-ke-ujung asli, tetapi Apple dan Google baru sekarang masih menguji dukungan tersebut.

Namun, dengan hadirnya standar 4.0 ini, komunikasi lintas platform jelas akan menjadi lebih mulus dari sebelumnya. Langkah ini menjadi upaya mempersempit kesenjangan fitur antara pengguna Android dan iOS, sekaligus memperkuat keamanan melalui enkripsi ujung ke ujung yang saat ini terus disempurnakan. (Z-1)

Sumber: 9to5Google, IndexBox, Chrome Unboxed