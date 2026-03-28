iPhone 17 Pro Langka di Dunia, Dihiasi Kain Asli Turtleneck Steve Jobs

MEREK internasional untuk perangkat kelas mewah yang dibuat khusus, Caviar, menghadirkan produk baru mereka untuk memeringati 50 tahun Apple. Koleksi ini berfokus pada kustom desain iPhone 17 Pro dan 17 Pro Max dengan memadukan desain historis dengan material mewah yang dituangkan dalam tiga model unik.

Ada Sentuhan Turtleneck Asli

Dari tiga model yang diperkenalkan, iPhone 17 Pro/Pro Max Steve Jobs menjadi produk unggulan. Ponsel ini menampilkan desain berwarna hitam-perak yang terinspirasi dari iPhone pertama Apple yang dirilis pada 2007.

Caviar juga memberikan sentuhan asli dari kain turtleneck hitam ikonik Steve Jobs di logo Apple pada bagian belakang perangkat. Tak perlu diragukan lagi, bahan-bahan yang digunakan pun telah diverifikasi keasliannya dengan sertifikat resmi yang menjadikan ponsel ini sebagai barang koleksi.

Para desainer telah memodifikasi logo Apple dengan memindahkannya lebih ke atas agar sesuai dengan estetika iPhone 2007. Selain itu, para desainer juga memberikan detail tambahan pada iPhone kustom ini yang mencakup tanda tangan Steve Jobs dan ukiran “50th Anniversary Edition” di bagian belakang iPhone.

Tak hanya unik, iPhone kustom ini juga sangatlah langka. Caviar hanya merilis model ini dalam jumlah yang sangat terbatas, yaitu sembilan unit. iPhone 17 Pro/Pro Max ini dijual mulai dari harga $8.990.

Edisi Black Apple dan Gold Apple

Selain menghadirkan edisi Steve Jobs, Caviar juga menghadirkan desain iPhone kustom pada seri Black Apple dan Gold Apple yang juga menandai ulang tahun ke-50 Apple.

Untuk Black Apple, Caviar menghadirkan desain dengan logo Apple berwarna hitam. Selain itu, desain ponsel kustom ini juga terlihat ramping dan minimalis yang terbuat dari titanium ringan bertekstur karbon.

Caviar membatasi produksi untuk Black Apple hanya 50 unit dengan harga mulai dari US$6.320.

Sementara itu, Gold Apple miliki desain logo Apple yang dibentuk dari emas asli. Para desainer menggunakan emas 18 karat untuk logo Apple tiga dimensi dan menyertakan lapisan karbon.

Sama seperti model Black Apple, ponsel kustom ini hanya dihadirkan dengan jumlah 50 unit dan dijual mulai dari harga US$7.650. (Caviar/Medcom/Z-2)