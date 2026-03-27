Fenomena Pink Moon 2026: Jadwal Puncak di Indonesia dan Cara Melihatnya

Masyarakat menyaksikan Pink Moon di Singapura 24 April 2024(Roslan RAHMAN / AFP)

LANGIT malam Indonesia pada awal April 2026 akan dihiasi oleh salah satu fenomena astronomi yang paling dinantikan, yaitu Pink Moon atau Bulan Merah Muda. Meskipun namanya terdengar puitis, fenomena ini sering kali memicu kesalahpahaman di masyarakat mengenai warna asli sang rembulan.

Jadwal Puncak Pink Moon 2026 di Indonesia

Berdasarkan data astronomi terbaru, Pink Moon 2026 akan mencapai fase purnama sempurna pada:

Hari/Tanggal: Kamis, 2 April 2026

Kamis, 2 April 2026 Waktu Puncak: 09.11 WIB / 10.11 WITA / 11.11 WIT

Meskipun puncak fase purnama terjadi pada pagi hari saat matahari sudah terbit, pengamat di Indonesia tetap bisa menyaksikan bulan yang tampak bulat sempurna pada malam Rabu, 1 April, hingga Kamis malam, 2 April 2026.

Asal-usul Nama Pink Moon: Bukan Soal Warna

Banyak orang berekspektasi bulan akan berubah warna menjadi merah muda (pink). Namun, secara ilmiah, bulan tetap akan memancarkan warna putih perak atau kekuningan seperti biasanya. Jika bulan tampak kemerahan, hal itu biasanya disebabkan oleh hamburan cahaya di atmosfer saat posisi bulan masih rendah di cakrawala.

Nama Pink Moon diambil dari tradisi suku asli Amerika Utara yang menandai waktu mekar bunga liar Phlox subulata atau moss pink. Bunga ini adalah salah satu tanaman pertama yang mekar di musim semi, memberikan hamparan warna merah muda di daratan Amerika Utara.

Fakta Menarik Lainnya:

Paschal Moon: Pink Moon 2026 juga berfungsi sebagai Bulan Paskah, karena jatuh sebagai purnama pertama setelah Ekuinoks Maret, yang digunakan untuk menentukan tanggal hari raya Paskah (5 April 2026).

Ilusi Bulan: Saat terbit di ufuk timur sekitar pukul 18.00 WIB, bulan akan terlihat jauh lebih besar karena efek optik saat otak membandingkan ukuran bulan dengan objek di permukaan bumi.

Panduan Melihat Pink Moon 2026

Anda tidak memerlukan peralatan khusus seperti teleskop untuk menikmati fenomena ini. Namun, untuk hasil maksimal, ikuti panduan berikut:

Aspek Tips Pengamatan Lokasi Area terbuka dengan pandangan luas ke arah Timur (ufuk timur). Waktu Mulai pukul 18.00 - 18.30 WIB (saat bulan baru terbit). Peralatan Mata telanjang sudah cukup, namun binokular akan membantu melihat detail kawah.

Jangan lewatkan momen ini, karena Pink Moon adalah pembuka dari rangkaian fenomena langit menarik lainnya di bulan April, termasuk hujan meteor Lyrid yang akan mencapai puncaknya pada pertengahan bulan. (H-4)