Fenomena Pink Moon 2026: Jadwal Puncak di Indonesia dan Cara Melihatnya

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
LANGIT malam Indonesia pada awal April 2026 akan dihiasi oleh salah satu fenomena astronomi yang paling dinantikan, yaitu Pink Moon atau Bulan Merah Muda. Meskipun namanya terdengar puitis, fenomena ini sering kali memicu kesalahpahaman di masyarakat mengenai warna asli sang rembulan.
Berdasarkan data astronomi terbaru, Pink Moon 2026 akan mencapai fase purnama sempurna pada:
Meskipun puncak fase purnama terjadi pada pagi hari saat matahari sudah terbit, pengamat di Indonesia tetap bisa menyaksikan bulan yang tampak bulat sempurna pada malam Rabu, 1 April, hingga Kamis malam, 2 April 2026.
Banyak orang berekspektasi bulan akan berubah warna menjadi merah muda (pink). Namun, secara ilmiah, bulan tetap akan memancarkan warna putih perak atau kekuningan seperti biasanya. Jika bulan tampak kemerahan, hal itu biasanya disebabkan oleh hamburan cahaya di atmosfer saat posisi bulan masih rendah di cakrawala.
Nama Pink Moon diambil dari tradisi suku asli Amerika Utara yang menandai waktu mekar bunga liar Phlox subulata atau moss pink. Bunga ini adalah salah satu tanaman pertama yang mekar di musim semi, memberikan hamparan warna merah muda di daratan Amerika Utara.
Anda tidak memerlukan peralatan khusus seperti teleskop untuk menikmati fenomena ini. Namun, untuk hasil maksimal, ikuti panduan berikut:
|Aspek
|Tips Pengamatan
|Lokasi
|Area terbuka dengan pandangan luas ke arah Timur (ufuk timur).
|Waktu
|Mulai pukul 18.00 - 18.30 WIB (saat bulan baru terbit).
|Peralatan
|Mata telanjang sudah cukup, namun binokular akan membantu melihat detail kawah.
Jangan lewatkan momen ini, karena Pink Moon adalah pembuka dari rangkaian fenomena langit menarik lainnya di bulan April, termasuk hujan meteor Lyrid yang akan mencapai puncaknya pada pertengahan bulan. (H-4)
