Jangan Lewatkan Fenomena Pink Moon 2 April 2026, Ini Panduan Melihatnya

Pink moon(Dok NASA)

FENOMENA astronomi Pink Moon diprediksi akan mencapai puncaknya pada 2 April 2026. Secara teknis, puncak fase purnama ini terjadi pada pukul 09.12 WIB (02.12 UTC). Namun, keindahan bulan purnama ini tetap dapat dinikmati dalam rentang waktu 12 jam sebelum atau sesudah waktu puncak tersebut.

Bagi pengamat di Indonesia, fenomena ini dapat disaksikan dengan mata telanjang di seluruh wilayah, sejajar dengan pengamat di kota-kota besar dunia seperti New York, London, Beijing, dan Tokyo.

Panduan Navigasi Langit Malam

Saat terbit di ufuk timur, Pink Moon akan bersinar terang di atas Spica, bintang paling cemerlang di konstelasi Virgo.

Baca juga : BRIN: Indonesia Punya Peluang Ikut Misi Observatorium di Bulan

Menjelang tengah malam, posisi Bulan akan melengkung di atas cakrawala selatan sebelum akhirnya terbenam di barat sesaat setelah matahari terbit.

Selain sang rembulan, langit malam 2 April juga akan dihiasi oleh objek-objek menarik lainnya:

Jupiter: Menjadi objek paling terang setelah Bulan, Jupiter akan bersinar tinggi di langit barat daya, berdekatan dengan bintang kembar Castor dan Pollux dari konstelasi Gemini.

Konstelasi Orion: Terlihat berada di bawah posisi Jupiter.

Ursa Major: Formasi bintang "Biduk" ini akan bersinar terang di bagian atas kiri konstelasi Virgo.

Venus: Planet ini muncul di cakrawala barat saat matahari terbenam, namun hanya terlihat singkat karena akan menghilang kurang dari satu jam kemudian.

Tips Mengamati dan Memotret

Anda tidak memerlukan alat bantu seperti teleskop untuk melihat Pink Moon karena ukurannya yang besar dan cahayanya yang sangat terang.

Namun, bagi Anda yang ingin mengabadikan momen ini, penggunaan kamera DSLR dengan lensa telefoto atau kamera ponsel modern sangat disarankan untuk mendapatkan detail permukaan bulan yang maksimal.

Pastikan Anda mencari lokasi dengan pandangan luas ke arah cakrawala dan cuaca yang cerah untuk pengalaman pengamatan terbaik. (Z-1)