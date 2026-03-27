Elon Musk Berambisi Mengatur Energi Matahari dari Luar Angkasa Dengan Satelit AI

Elon Musk mengenakan helm prototipe SpaceX dalam sesi pemotretan untuk Vogue, Oktober 2015.(Vogue.)

ELON Musk kembali memicu perdebatan global. Kali ini bukan soal mobil listrik atau roket, tapi ide yang lebih besar dengan mengontrol energi matahari dari luar angkasa. Dilansir dari The Economic Times, Musk mengusulkan sistem satelit bertenaga surya yang dikendalikan kecerdasan buatan untuk mengatur jumlah radiasi matahari yang masuk ke Bumi.

Konsep ini dikenal dalam dunia sains sebagai solar radiation management (SRM), bagian dari geoengineering. SRM mengambil konsep jika panas Matahari bisa dikurangi sedikit saja, suhu Bumi bisa lebih stabil. Musk bahkan menyebut penyesuaian kecil sudah cukup untuk menghindari pemanasan ekstrem atau sebaliknya, mencegah pendinginan global.

Dari Pemanasan Global ke Ancaman Bumi Beku

Ide ini dikaitkan dengan kemungkinan menyelamatkan Bumi dari es abadi atau kondisi Snowball Earth, fase ketika planet ini pernah membeku hampir sepenuhnya jutaan tahun lalu.

Ilmuwan mengakui peristiwa Snowball Earth pernah terjadi dalam sejarah geologi, tetapi konteksnya jauh berbeda dari kondisi Bumi saat ini, sehingga klaim menyelamatkan Bumi dari es abadi lebih tepat dipahami sebagai spekulasi jangka panjang, bukan solusi darurat.

Risiko Besar di Balik Teknologi Canggih

Masalahnya bukan di idenya, tapi di dampaknya. Mengurangi radiasi matahari bahkan dalam jumlah kecil bisa memicu efek berantai. Fotosintesis tanaman bisa terganggu, hasil panen berpotensi turun, dan pola hujan bisa berubah drastis. Sistem iklim itu kompleks, tidak bisa diatur seperti thermostat ruangan.

Ada juga risiko yang disebut termination shock. Dimana jika sistem ini tiba-tiba berhenti, suhu Bumi bisa melonjak dengan cepat. Dampaknya justru lebih ekstrem dibanding perubahan iklim yang sedang terjadi sekarang.

Belum lagi soal kontrol. Siapa yang berhak menentukan suhu ideal Bumi? Negara mana yang pegang kendali satelit? Di titik ini, teknologi berubah jadi isu geopolitik.

Futuristik, Tapi Belum Siap

Secara teori, ide Musk tidak melanggar hukum fisika. Tapi secara praktik, ini masih jauh dari kata siap. Dibutuhkan ribuan satelit yang bekerja presisi tanpa error. Satu gangguan kecil saja bisa berdampak global.

Di komunitas ilmiah, geoengineering masih diperdebatkan. Banyak peneliti melihatnya sebagai opsi terakhir, bukan solusi utama. Fokus utama tetap pada pengurangan emisi dan transisi energi bersih.

Antara Inovasi dan Spekulasi

Usulan satelit AI ini menunjukkan bahwa manusia mulai berpikir untuk mengatur planetnya sendiri, tetapi semakin besar skalanya maka semakin besar pula risikonya, sehingga ide Elon Musk lebih tepat dilihat sebagai pemicu diskusi penting dan masih berada pada tahap eksperimen pemikiran, bukan solusi nyata, karena meskipun mengontrol Matahari terdengar canggih, untuk saat ini hal tersebut bukan jalan pintas untuk menyelamatkan Bumi. (The Economic Times/Z-2)