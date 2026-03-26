Redmi 15 vs Vivo Y29: Duel HP Baterai 7.000 mAh Harga Rp2 Jutaan!

 Gana Buana
26/3/2026 19:53
Perbandingan spesifikasi Redmi 15 vs Vivo Y29.(YouTube)

DI segmen Hp harga Rp2 jutaan pada Maret 2026, persaingan ponsel dengan daya tahan baterai ekstrem mencapai puncaknya. Xiaomi baru saja meluncurkan Redmi 15 dengan kapasitas baterai yang memecahkan rekor, sementara Vivo tetap kokoh dengan Vivo Y29 yang mengandalkan efisiensi dan desain elegan.

Duel antara Redmi 15 dan Vivo Y29 di Maret 2026 ini menunjukkan bahwa kapasitas baterai bukan lagi masalah di kelas Rp2 jutaan. Namun, keduanya menawarkan prioritas yang berbeda bagi konsumen Indonesia.

Berikut adalah analisis mendalam duel dua raksasa baterai di kelas menengah Indonesia.

Tabel Spesifikasi Redmi 15 dan Vivo Y29

Fitur Redmi 15 Vivo Y29
Baterai 7.000 mAh 6.500 mAh
Layar 6,9" FHD+ 144Hz 6,68" HD+ 120Hz
Fast Charging 33W 44W FlashCharge
Harga Estimasi Rp 2.099.000 Rp 2.399.000

Redmi 15: Monster Ketahanan

Xiaomi berhasil menyematkan baterai 7.000 mAh ke dalam Redmi 15 tanpa membuat bodi ponsel terasa terlalu kaku. Keunggulan utamanya ada pada layar 6,9 inci FHD+ yang sangat tajam dan mulus berkat refresh rate 144Hz. Bagi pecinta konten streaming atau gamer kasual, Redmi 15 adalah pilihan yang sulit dikalahkan di harganya.

Redmi 15 mendukung 18W Reverse Charging, fitur yang jarang ada di kelasnya, memungkinkan ponsel ini mengisi daya TWS atau smartwatch Anda saat darurat.

Vivo Y29: Efisiensi dan Tangguh

Vivo Y29 tidak hanya soal baterai 6.500 mAh. Ponsel ini unggul dalam kecepatan pengisian daya 44W yang memangkas waktu tunggu di depan colokan. Selain itu, layar 1.000 nits dan sertifikasi ketahanan militer menjadikannya ponsel yang lebih siap diajak "tempur" di lingkungan outdoor yang keras.

Kesimpulan Akhir

Jika prioritas Anda adalah layar terbaik dan kapasitas baterai murni, Redmi 15 adalah pemenangnya. Namun, jika Anda lebih menghargai kecepatan charging dan durabilitas bodi, Vivo Y29 adalah investasi yang lebih layak dibawa pulang. (Z-10)



Editor : Gana Buana
