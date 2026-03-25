Optimalkan WFA, Patuhi Aturan One Way

Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Spesifikasi dan Harga Redmi 15 Mitra Produktivitas Gen Z

25/3/2026 18:34
Spesifikasi dan Harga Redmi 15 Mitra Produktivitas Gen Z
TREN pengembangan diri (self-development) di kalangan Gen Z dan Milenial Indonesia terus meningkat. Berdasarkan laporan Jakpat 2025, sebanyak 87% anak muda kini lebih aktif mencari ilmu baru secara digital. Sekitar 7 dari 10 di antara mereka mengandalkan smartphone sebagai media belajar utama.

Menjawab kebutuhan tersebut, Xiaomi Indonesia resmi meluncurkan Redmi 15. Smartphone ini diposisikan bukan sekadar alat komunikasi, melainkan mitra produktivitas yang tangguh untuk mendukung potensi terbaik penggunanya dalam belajar, bekerja, hingga berkarya.

Baterai 7.000 mAh: Standar Baru Daya Tahan Smartphone

Keunggulan mutlak Redmi 15 terletak pada baterai monster berkapasitas 7.000 mAh. Kapasitas ini dirancang agar pengguna bisa tetap terhubung dengan konten edukatif, mengikuti webinar, atau melakukan maraton tutorial di media sosial tanpa gangguan low-bat.

Baca juga : Redmi 15 dengan Baterai 7000 mAh Rilis di Indonesia Dijual Mulai Rp2 Jutaan

Untuk mendukung pengisian daya cepat, Xiaomi menyertakan fitur 33W Turbo Charging yang mampu mengisi daya hingga 70% dalam waktu 59 menit. Selain itu, fitur Reverse Charging 18W menjadikan Redmi 15 sebagai smart companion yang bisa membantu mengisi daya perangkat lain milik teman atau kolega Anda. "Melalui Redmi 15, kami ingin menghadirkan perangkat yang tidak hanya tangguh dengan baterai besar, tetapi juga menjadi mitra produktivitas yang mendukung mereka mengekspresikan potensi terbaik," ujar Andi Renreng, Marketing Director Xiaomi Indonesia.

Spesifikasi Layar dan Performa Multitasking

Redmi 15 hadir dengan layar 6,9 inci yang mendukung refresh rate 144Hz. Spesifikasi layar ini memberikan pengalaman visual yang imersif dan sangat responsif, sangat ideal bagi mereka yang sering membaca artikel panjang atau melakukan editing konten kreatif langsung dari ponsel.

Di balik kap mesinnya, Redmi 15 menawarkan performa yang stabil untuk multitasking berat berkat:

  • Penyimpanan internal hingga 256GB.
  • Ekspansi RAM hingga 16GB.
  • Sistem pendingin efisien untuk menjaga suhu tetap optimal.
  • Xiaomi HyperOS yang lebih ringan dan intuitif.

Desain dan Konektivitas Modern

Secara tampilan, Redmi 15 mengadopsi desain quad-curved yang ramping, memberikan kenyamanan saat digenggam dalam waktu lama. Ponsel ini tersedia dalam tiga varian warna elegan yaitu Midnight Black, Titan Gray, dan Sandy Purple.

Fitur pendukung lain yang sangat relevan bagi anak muda urban yaitu NFC. Fitur ini memudahkan transaksi digital, pengisian saldo e-money, hingga tap transportasi umum hanya dengan satu sentuhan.

Tabel Spesifikasi dan Harga Redmi 15

Fitur Utama Spesifikasi Redmi 15
Baterai 7.000 mAh (33W Turbo Charging)
Layar 6,9 inci, 144Hz Refresh Rate
Memori RAM hingga 16GB, Storage hingga 256GB
Fitur Lain NFC, Reverse Charging 18W, HyperOS
Harga (8GB+128GB) Rp2.099.000
Harga (8GB+256GB) Rp2.299.000

Redmi 15 saat ini sudah tersedia di seluruh kanal resmi Xiaomi Indonesia, baik secara offline di Xiaomi Store maupun online melalui berbagai mitra marketplace terkemuka. (I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
