Colorful iGame Z890 ULTRA Series Resmi Meluncur: Motherboard Putih Intel Core Ultra 200S

Motherboard Colorful(MI/HO)

COLORFUL Technology Company Limited, merek terkemuka dalam komponen PC gaming, resmi memperkenalkan jajaran motherboard terbaru mereka, iGame Z890 ULTRA-S W dan iGame Z890M ULTRA Z. Dirancang untuk mendukung prosesor Intel Core Ultra 200S Plus Series, kedua produk ini menawarkan perpaduan sempurna antara estetika futuristik dan performa kelas atas.

iGame Z890 ULTRA-S W: Estetika Putih dan Performa Ekstrem

Motherboard iGame Z890 ULTRA-S W mengusung skema warna putih yang elegan dengan sentuhan desain bergaya hip-hop. Produk ini dirancang untuk melengkapi ekosistem kartu grafis iGame ULTRA W Series yang populer di kalangan gamer.

Salah satu keunggulan utamanya adalah sistem pendinginan yang ditingkatkan menggunakan heat pipe dan manajemen aliran udara yang lebih optimal. Selain itu, Colorful memperkenalkan mekanisme quick-release generasi terbaru untuk GPU dan heatsink M.2, yang sangat memudahkan pengguna dalam proses perakitan tanpa perlu banyak alat tambahan.

Untuk urusan performa, motherboard ini dibekali desain power phase 20+1+1+1 (Dr MOS 90A) yang mampu menangani beban kerja berat dari Intel Core Ultra 7 270K Plus. Dukungan memori DDR5 hingga kecepatan 9600+ MHz (OC) memastikan sistem ini siap untuk menjalankan game AAA terbaru maupun aplikasi berbasis AI secara lokal.

iGame Z890M ULTRA Z: Revolusi Tanpa Kabel (Zero-Cable)

Colorful juga membuat gebrakan dengan meluncurkan iGame Z890M ULTRA Z, motherboard pertama mereka yang mengusung konsep Zero-Cable. Motherboard ini menggantikan konektor daya tradisional 24-pin dan 8+8-pin CPU dengan konektor 50-pin direct-plug yang terletak di bagian belakang.

Teknologi ini memungkinkan kabel daya tersembunyi di balik tray motherboard, sehingga bagian depan PC terlihat sangat bersih dan rapi. Meskipun berukuran M-ATX, motherboard ini tetap tangguh dengan sistem daya 14+1+1+1 phase dan dukungan slot PCIe 5.0 x4 untuk SSD berkecepatan tinggi.

Tabel Perbandingan Spesifikasi Utama Spesifikasi iGame Z890 ULTRA-S W iGame Z890M ULTRA Z Form Factor ATX M-ATX Power Phase 20+1+1 (90A) 14+1+1 (60A) Max Memory 256GB (DDR5-9600+ OC) 192GB (DDR5-8400+ OC) PCIe Slot 1x PCIe 5.0 x16 1x PCIe 5.0 x16 Storage 5x M.2 Slots (1x PCIe 5.0) 4x M.2 Slots (1x PCIe 5.0) Konektivitas 5G LAN + WiFi 7 2.5G LAN + WiFi 7

Kedua motherboard ini dilengkapi dengan port USB Type-C modern, dukungan WiFi 7, dan Bluetooth 5.4 untuk memastikan konektivitas nirkabel yang cepat dan stabil. Dengan kombinasi fitur inovatif dan desain yang mencolok, iGame Z890 ULTRA Series menjadi pilihan tepat bagi mereka yang menginginkan performa tinggi tanpa mengorbankan estetika.

