Kolaborasi HYTE x iBUYPOWER Luncurkan PC Edisi Terbatas Firefly Honkai Star Rail

PC Edisi Terbatas Firefly Honkai Star Rail(Dok iBUYPOWER)

KABAR gembira bagi para Trailblazer dan penggemar berat Stellaron Hunter di Indonesia. HYTE bersama iBUYPOWER secara resmi memperkenalkan lini perangkat keras PC edisi terbatas yang terinspirasi dari karakter ikonik Honkai: Star Rail, Firefly.

Kolaborasi eksklusif ini tidak hanya menawarkan performa komputasi papan atas, tetapi juga estetika visual yang menggabungkan keanggunan Firefly dengan kekuatan masif S.A.M Armor.

Langkah ini menandai kolaborasi teknologi paling ambisius tahun ini, mengingat popularitas Firefly yang tetap tinggi di kalangan komunitas gim global. Perangkat ini dirancang khusus bagi para kolektor yang menginginkan perpaduan antara fungsionalitas tinggi dan nilai seni dari lisensi resmi HoYoverse.

Estetika Mewah dengan Teknologi Cetak UV Profesional

Daya tarik utama dari koleksi ini terletak pada casing HYTE Y70 Firefly. Berbeda dengan casing kustom pada umumnya, produk ini menggunakan skema warna titanium silver dan biru aquamarine yang presisi mengikuti palet warna sang karakter. Keunggulan utamanya terletak pada panel kaca tiga sisi yang menampilkan karya seni eksklusif Firefly.

Proses ilustrasi pada kaca menggunakan teknik cetak UV profesional pada sisi dalam panel. Metode ini menjamin gambar tetap tajam, tahan gores, dan tidak akan mengelupas layaknya stiker konvensional.

Sebagai nilai tambah bagi kolektor, setiap pembelian unit casing sudah menyertakan bonus berupa gantungan kunci eksklusif berbentuk pelindung ponsel milik Firefly dan voucher fisik Stellar Jade yang dapat ditukarkan di dalam gim.

Informasi Tambahan: Setiap unit casing HYTE Y70 Firefly diproduksi dalam jumlah terbatas secara global untuk menjaga nilai eksklusivitasnya di kalangan kolektor.

Ekosistem Aksesori untuk Penggemar Setia

Bagi pengguna yang ingin membangun ekosistem PC bertema Firefly secara menyeluruh, HYTE juga meluncurkan berbagai aksesori pendukung yang dijual secara terpisah. Koleksi ini mencakup set keycap premium dengan profil Cherry yang terdiri dari 252 tombol, memastikan kompatibilitas dengan berbagai layout keyboard mekanikal.

Selain itu, tersedia pula meja alas (desk mat) berukuran besar dengan visual sinematik dan kit penutup kipas (fan shroud) untuk memperkuat tema visual di dalam sistem. Seluruh aksesori ini dirancang untuk memberikan pengalaman visual yang konsisten bagi para pengguna.

Performa Monster iBUYPOWER RDY Y70 Firefly R01

Untuk gamer yang menginginkan sistem siap pakai (prebuilt) dengan performa tanpa kompromi, iBUYPOWER menghadirkan model RDY Y70 Firefly R01. PC ini ditenagai oleh prosesor gaming tercepat saat ini, AMD Ryzen 7 9800X3D, yang memanfaatkan teknologi 3D-V-Cache untuk stabilitas frame rate maksimal pada resolusi 4K.

Sektor grafis dipercayakan pada MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC White 16GB. Kartu grafis generasi terbaru ini sudah mendukung teknologi DLSS 4.5, yang memungkinkan pemain menikmati gim berat seperti Doom: The Dark Ages atau Honkai: Star Rail dengan pengaturan grafis tertinggi secara lancar.

Daftar Harga dan Spesifikasi Komponen

Berikut adalah rincian harga perangkat dan spesifikasi teknis untuk lini kolaborasi Firefly:

Produk / Komponen Detail Spesifikasi / Item Estimasi Harga (Mata Uang Rupiah) Casing HYTE Y70 Firefly Titanium Silver, UV Printed Glass, Bonus Stellar Jade Rp5.590.000 Keycap Set Firefly 252 Keys, Cherry Profile Rp2.540.000 PC Prebuilt RDY Y70 R01 Ryzen 7 9800X3D, RTX 5080 16GB, 32GB DDR5 Rp60.965.000 Aksesori Tambahan Desk Mat & Fan Shroud Kit Rp508.000 - Rp677.000

Investasi pada perangkat ini bukan sekadar mengejar performa, melainkan memiliki bagian dari sejarah kolaborasi gim dan perangkat keras yang sangat terbatas. Mengingat statusnya sebagai edisi terbatas, para peminat disarankan untuk segera melakukan pemesanan melalui kanal resmi sebelum stok habis terjual. (Z-1)