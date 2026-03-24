Jolla Pangkas Penyimpanan Jolla Phone 2026, Imbas Harga Komponen Melonjak

JOLLA mengumumkan perubahan signifikan pada konfigurasi perangkat terbarunya, Jolla Phone (2026), sebagai respons terhadap tekanan industri yang semakin besar, khususnya terkait kenaikan harga komponen memori.

Langkah ini mencerminkan tantangan yang dihadapi produsen skala kecil di tengah fluktuasi rantai pasokan global, yang memaksa perusahaan melakukan kompromi antara spesifikasi dan harga jual.

Penyimpanan Dipangkas, Harga Tetap

Baca juga : Punya Potensi Besar, Ekosistem 3D Printing Diharapkan Lebih Inklusif

Jolla mengonfirmasi bahwa mulai batch produksi terbaru bertajuk “Sep-II”, model dasar Jolla Phone (2026) kini hadir dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB.

Konfigurasi ini mengalami penurunan dibandingkan versi sebelumnya yang menawarkan penyimpanan lebih besar. Meski demikian, harga perangkat tetap dipertahankan di angka 649 Euro atau sekitar 700 dolar AS.

Perusahaan menyebut lonjakan harga komponen memori sebagai alasan utama di balik keputusan ini. Situasi tersebut bahkan disebut sebagai tantangan yang “belum pernah terjadi sebelumnya” dalam industri smartphone.

Baca juga : BRIN Siapkan Dapur Riset Pangan

Opsi Upgrade Tetap Tersedia

Bagi pengguna yang menginginkan spesifikasi lebih tinggi, Jolla tetap menyediakan opsi peningkatan. Konsumen dapat menambah biaya sebesar 100 Euro untuk mendapatkan konfigurasi RAM 12GB dan penyimpanan 256GB.

Dengan demikian, harga untuk varian tertinggi kini mencapai sekitar 749 Euro atau setara 808 dolar AS.

Konfigurasi dan Evolusi Harga

Data di atas menunjukkan perubahan konfigurasi sejak masa prapenjualan hingga batch terbaru. Awalnya, perangkat ini ditawarkan dengan spesifikasi tinggi (12GB/256GB) dengan harga promosi yang lebih rendah.

Namun saat peluncuran resmi, konfigurasi dasar diturunkan menjadi 8GB/256GB dengan harga lebih tinggi. Kini, pada batch Sep-II, penyimpanan kembali dipangkas menjadi 128GB tanpa perubahan harga.

Spesifikasi Utama Jolla Phone (2026)

Jolla Phone (2026) tetap mengandalkan sistem operasi Sailfish OS berbasis Linux, yang menjadi ciri khas utama perusahaan. Perangkat ini juga ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7100 untuk menunjang kebutuhan performa harian.

Meski spesifikasi inti lainnya tidak berubah, pengurangan kapasitas penyimpanan menjadi sorotan utama karena berdampak langsung pada nilai yang diterima konsumen.

Keputusan Jolla ini mencerminkan tekanan yang kini dirasakan seluruh industri smartphone, terutama bagi pemain di segmen niche.

Meskipun mendapat respons positif dari komunitas pengguna Sailfish OS, realitas harga semikonduktor global memaksa perusahaan untuk mengambil langkah penyesuaian.

Bagi konsumen, kondisi ini berarti harga awal tetap stabil, tetapi nilai spesifikasi yang ditawarkan mengalami penurunan. Pengguna kini dihadapkan pada pilihan antara ekosistem sistem operasi independen dengan kompromi di sisi hardware.

Langkah Jolla ini sekaligus menegaskan bahwa dinamika pasar global dapat secara langsung memengaruhi arah pengembangan produk, bahkan setelah perangkat resmi diluncurkan ke publik. (H-4)



