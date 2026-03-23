Spesifikasi dan Harga Xiaomi Pad 8, Tablet Bertenaga Sekelas Laptop

XIAOMI pad 8 resmi rilis di Indonesia, perangkat tablet terbaru yang diklaim memiliki performa tinggi selevel dengan perangkat Laptop. Desainnya yang tipis dan ringan jadikan perangkat ini sebagai jawaban bagi para profesional di tengah tren work from anywhere (WFA).

Selain urusan desain, Xiaomi Pad 8 Series pun hadir sebagai tablet Android pertama dengan Google yang mendukung PC-level WPS Office, memberikan pengalaman bekerja yang mendekati laptop dalam perangkat yang lebih ringkas dan fleksibel.

"Xiaomi Pad 8 Series kami hadirkan sebagai perangkat yang benar-benar powerfully productive untuk profesional modern yang bekerja secara fleksibel. Dengan dukungan PC-level WPS Office, kemampuan AI canggih, serta performa flagship, tablet ini memberikan pengalaman kerja yang lengkap dalam satu perangkat premium dengan value yang sangat kompetitif,” ujar Marketing Director Xiaomi Indonesia, Andi Renreng, dalam keterangan pers tang diterima, Kamis (19/3).

Spesifikasi dan Harga Xiaomi Pad 8

1. Hadir PC-Level WPS Office

Dalam situasi seperti ini, perangkat yang mampu menjalankan aplikasi kerja secara optimal menjadi sangat penting. Melalui Xiaomi Pad 8 Series, pengguna dapat mengakses WPS Office versi PC-level, sehingga proses membuat dokumen, presentasi, hingga mengolah spreadsheet terasa lebih familiar seperti di laptop.

Aplikasi ini mencakup WPS Docs, WPS Slides, WPS Sheets, hingga WPS PDF, yang kompatibel dengan berbagai format dokumen populer seperti Microsoft Office, Google Docs, maupun Adobe PDF. Dengan dukungan sistem operasi Xiaomi HyperOS 3, pengalaman multitasking juga semakin mendekati PC. Pengguna dapat membuka beberapa aplikasi sekaligus dengan layout split-screen yang fleksibel, mulai dari vertikal hingga horizontal.

2. Dukungan AI untuk Mempercepat Proses Kerja dan Kreativitas

Xiaomi Pad 8 Series juga dilengkapi Xiaomi HyperAI, platform AI generatif yang dirancang untuk membantu pengguna bekerja lebih cepat dan efisien. Platform ini menggabungkan kemampuan AI Xiaomi dengan Gemini dari Google, sehingga mampu membantu berbagai aktivitas profesional sehari-hari.

Beberapa fitur Xiaomi Pad 8 yang tersedia antara lain:

AI Writing untuk membantu menulis dokumen, merangkum artikel, atau memperbaiki tata bahasa email secara otomatis

AI Speech Recognition yang dapat membuat transkrip meeting secara akurat

AI Interpreter yang memungkinkan terjemahan real-time dalam berbagai situasi komunikasi

3. Performa Flagship untuk Multitasking Lebih Lancar

Xiaomi Pad 8 Series dibekali performa yang dirancang untuk multitasking intensif. Membenami Snapdragon 8s Gen 4, tablet ini mampu menangani berbagai aktivitas sekaligus, mulai dari mengedit dokumen besar, membuka banyak tab browser, hingga mengolah konten visual, dengan respons yang tetap cepat dan stabil.

Dukungan baterai 9.200mAh juga memastikan perangkat dapat digunakan sepanjang hari tanpa perlu khawatir kehabisan daya saat bekerja di luar kantor. Dengan desain yang hanya 5.75 mm dan bobot sekitar 485 gram, Xiaomi Pad 8 Series tetap nyaman dibawa bepergian, menjadikannya perangkat yang ideal bagi profesional dengan mobilitas tinggi.

4. Layar 3.2K Immersive

Xiaomi Pad 8 Series hadir dengan layar 11,2 inci beresolusi 3.2K (3200 × 2136) dengan aspect ratio 3:2 yang lebih optimal untuk membaca dokumen maupun bekerja dengan berbagai aplikasi produktivitas.

Refresh rate 144Hz juga memberikan pengalaman visual yang lebih halus, baik saat scrolling dokumen panjang, melakukan editing desain, maupun menonton konten referensi. Xiaomi juga menghadirkan Focus Pen Pro, stylus dengan latency sangat rendah yang memungkinkan pengalaman menulis dan menggambar terasa natural seperti di atas kertas.

Selain itu, layar Xiaomi Pad 8 Series memiliki tingkat kecerahan hingga 800 nits serta telah mendapatkan sertifikasi TÜV Rheinland, memastikan kenyamanan mata bahkan saat digunakan dalam durasi kerja yang panjang.

5. Harga

Harga Xiaomi Pad 8 8GB/256GB adalah Rp7.499.000. Sementara Xiaomi Pad 8 Pro hadir dalam dua varian, yaitu Xiaomi Pad 8 Pro 8GB/256GB dengan harga Rp9.499.000 dan Xiaomi Pad 8 Pro 12GB/512GB dengan harga Rp11.499.000. (H-4)